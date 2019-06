¡Debuta el 'Tricolor'! Ecuador vs. Uruguay EN VIVO juegan por el Grupo C de la Copa América 2019

Ecuador y Uruguay juegan por la fecha 1 del Grupo C de la Copa América 2019. El equipo dirigido por Hernán Darío Gómez quiere sacudir la mala racha que vive en el torneo continental. Aún no ha ganado un partido en este año calendario pero al menos logró anotar tres goles en sus últimos dos amistosos luego de no ver puerta rival en los dos anteriores. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Ecuador y Uruguay.



Ecuador vs. Uruguay: horarios en el mundo

México - 5:00 p.m. | Sky Sports

Ecuador - 5:00 p.m. | DirecTV Sports y Teleamazonas

Perú - 5:00 p.m. | América TV y DirecTV

Colombia - 5:00 p.m. | Caracol TV y DirecTV Sports

Venezuela: 6:00 p.m. | DirecTV Sports

Bolivia - 6:00 p.m. | Tigo Sports y DirecTV

Chile - 6:00 p.m. | CDF y DirecTV

Paraguay - 6:00 p.m. | Tigo Sports y DirecTV

Argentina - 7:00 p.m. | TV Pública y Directv

Uruguay - 7:00 p.m. | Teledoce y DirecTV

España - 12:00 a.m. (lunes 17 de junio) | Bein Sports

El entrenador de la selección ecuatoriana, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, aseguró que prefiere que su equipo mañana contra Uruguay, en lugar de tratar de marcar a delanteros como el uruguayo Luis Suárez trate de "marcar al balón" y jugar en función del balón.

"Todo el mundo tratar de marcar a Messi o a Suárez, pero nosotros marcamos más al balón e intentamos jugar mejor al fútbol. No es un irrespeto por los rivales, es un estilo de fútbol", señaló el entrenador de Ecuador en el estadio Mineirao, donde mañana jugarán contra Uruguay en la primera jornada del Grupo C de la Copa América.



"No es una falta de respeto lo que voy a decir. He enfrentado jugadores en otras épocas como Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Cafú... Me ha tocado enfrentar equipos de (Lionel) Messi, equipos uruguayos, y con el mayor de los respetos trato de que mi equipo marque más al balón que al contrario, hay un solo balón, y le pido al equipo que se referencie a él, no a los contrarios", añadió.



'Bolillo' Gómez confirmó en el inicio de la rueda de prensa previa a su estreno en la Copa América contra Uruguay la alineación inicial, con los centrocampistas Jefferson Orejuela, que viene de una lesión y Antonio Valencia, que ayer entrenó aparte pero se encuentra en buen estado.



La alineación anunciada por el técnico colombiano incluye a Alexander Domínguez 'Dida' como portero; José Quintero, Arturo Mina, Gabriel Achilier y Beder Caicedo en la defensa; Antonio Valencia, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela y Ayrton Preciado en el centro del campo; y Ángel Mena y Enner Valencia como delanteros.



Preguntado por alguno de sus escogidos para el inicio, explicó que al delantero Ángel Mena lo probó en los amistosos y le agradó, porque presentó "un excelente nivel"



Ecuador vs. Uruguay: fixture Copa América 2019

