El jugador de la selección española Aymeric Laporte se mostró “muy contento” tras conseguir el billete para los octavos de final de la Eurocopa, luego de que ‘La Roja’ goleara 5-0 a Eslovaquia, y destacó la “rabia” con la que celebró su primer gol como internacional con ‘la Roja’.

“Muy contento por lo colectivo y también por lo personal. Ya habéis visto que el gol lo he celebrado con mucha rabia. Es un sueño jugar con esta gente y con este equipazo. He disfrutado muchísimo”, dijo Laporte, que quiso demostrar sus ganas por vestir la camiseta de la selección tras la polémica generada tras su nacionalización antes del torneo.

“Lo he dicho desde el primer momento, estoy viviendo un sueño y aquí me han acogido bien desde el inicio. Estoy intentando devolver el cariño por la apuesta que han hecho por mí”, manifestó el zaguero del Manchester City, que fue quien logró el 0-2 este miércoles con un gol de cabeza.

Respecto a las palabras de Van der Vaart, que dijo que España jugaba de forma “horrible”, el defensa de 27 años aseguró que eso “no importa”. “Me importa muy poco, me quedo con que hemos disfrutado de un gran fútbol y hemos tenido esa suerte que en los otros dos. Hemos mantenido nuestro juego y nuestra actitud ha sido buenísima desde el comienzo”, sentenció.

“Estamos muy contentos de haber hecho este partidazo”, añadió Laporte, que calificó a Croacia, su rival en octavos, como una selección “difícil de jugar”. “Pero tenemos que seguir pensando en lo nuestro, seguro que con la calidad que tenemos en el equipo sacaremos esto adelante”, finalizó.

Croacia en octavos

España se quitó un peso de encima. Necesitaba ganar y lo hizo. Y además con los ansiados goles, pese a volver a desperdiciar un penal (Morata ahora). Todo un refuerzo anímico de cara a la hora de la verdad, aunque en el reloj de la tricampeona de Europa se había adelantado a esta calurosa tarde. Sin embargo, no hubo suspense ni agonía, y la ‘Roja’ firmó un notable partido para certificar el primer objetivo en su despedida de Sevilla.

Así, y luego de lograr su mayor goleada en una Eurocopa, España se medirá al selección croata liderada por Luka Modric en octavos de final el lunes 28 de junio en Copenhague.

