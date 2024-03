La Selección de Ecuador llega a la Copa América 2024 tras tener un buen desempeño en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Nunca ha levantado el trofeo y, de la mano de sus jóvenes estrellas, espera lograrlo este año en Estados Unidos. Dirigida por el español Félix Sánchez Bas, la ‘Tri’ confía en la potencia de sus jugadores y su solidez defensiva para tocar la gloria por primera vez en su historia. A continuación, te contamos en qué grupo está ubicado, los rivales que enfrentará y el calendario completo.

Ecuador forma parte del Grupo B junto a las selecciones de México, Venezuela y Jamaica. Si bien evitó a rivales duros como Argentina, Brasil y Uruguay, este grupo no será nada sencillo pues el conjunto mexicano siempre da pelea y la ‘Vinotinto’ está atravesando un gran momento deportivo (está en zona de clasificación a la Copa del Mundo). ¿En qué orden enfrentará a sus rivales?

Su primer duelo en la Copa América será ante Venezuela en el Levi’s Stadium. Tanto la ‘Tri’ como la ‘Vinotinto’ han hecho un buen trabajo en el inicio de las Clasificatorias y, por ahora, se ubican el zona de clasificación al Mundial. Se enfrentaron por la quinta fecha y terminó en un empate sin goles en el Estadio Monumental de Maturín.

Luego se verá las caras con Jamaica en el Allegiant Stadium. Los jamaiquinos han disputado la Copa América en dos ocasiones, y en ninguna pasó de la fase de grupos. Asimismo, de los seis duelos, todos fueron derrota. Por otro lado, un equipo que siempre es duro es México. Ecuador y los mexicanos se medirán en la última jornada, que puede ser decisiva para avanzar a la siguiente etapa.





Grupo de Ecuador en la Copa América 2024

Grupo B México Ecuador Venezuela Jamaica





Fixture de Ecuador en la Copa América 2024

FECHA PARTIDO HORA (PER) SEDE 22/6 Ecuador vs. Venezuela 5:00 pm Levi’s Stadium 26/6 Ecuador vs. Jamaica 5:00 pm Allegiant Stadium 30/6 México vs. Ecuador 7:00 pm Estadio Universidad Phoenix





Figuras de Ecuador en la Copa América 2024

Ecuador tiene un plantel interesante con varios jóvenes talentos. Algunos ya son una realidad, otros van por buen camino y también hay algunos que prometen bastante. Algunos de los nombres más importantes que tiene la ‘Tri’ son Enner Valencia, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Kendry Páez, Pervis Estupiñán, Alexander Domínguez y Ángelo Preciado.

Enner es una de las grandes estrellas del equipo. El delantero atraviesa un buen momento. Tiene 33 años y una gran experiencia. Por otro lado, dos jóvenes que ilusionan mucho son Páez y Caicedo. Kendry tiene 16 años, juega en Independiente del Valle y posee un gran talento. Moises, por su parte, pasó del Brighton al Chelsea.





¿Cuál fue la mejor actuación de Ecuador en Copa América?

A lo largo de su historia, la ‘Tri’ no ha logrado jugar una final de Copa América, hasta el momento. Su mejor presentación se dio en la edición de 1996, cuando llegó hasta las semifinales y perdió ante México. Luego cayó en el duelo por el tercer lugar frente a Colombia, por lo que no pudo subir al podio. Junto a Bolivia y Venezuela, son las únicas selecciones sudamericanas que todavía no conquistan el trofeo.

Cabe recordar que también quedó en cuarto lugar en la segunda Copa América de 1959. Aquel formato era como el de una liga, por lo que no jugó ningún partido de eliminación directa. En 1997 llegó hasta los cuartos de final, pero fue eliminado por México. Y en 2016 también llegó a los cuartos, donde cayó ante Estados Unidos. No ha tenido mucha suerte en el torneo continental.





Calendario de la Copa América 2024

La Copa América constará de un total de 32 partidos que se llevarán a cabo a lo largo de 25 días de competencia. Participarán 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. La mecánica de la fase de grupos es sencilla: los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Posteriormente, los ganadores de esos partidos avanzarán a las semifinales y los vencedores de estas últimas disputarán la final en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fase de grupos: del 20 de junio al 2 de julio

del 20 de junio al 2 de julio Cuartos de final: del 4 al 6 de julio

del 4 al 6 de julio Semifinales: 9 y 10 de julio

9 y 10 de julio Tercer puesto: 13 de julio

13 de julio Final: 14 de julio





