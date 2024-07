La Copa América 2024 llegará a su fin este domingo 14 de julio con la final entre Argentina vs. Colombia; sin embargo, un día antes, se jugará el duelo por el tercer lugar entre Uruguay vs. Canadá. Previo a esta contienda, Marcelo Bielsa tuvo una conferencia de prensa y explotó contra la organización del torneo continental, debido al mal estado de las canchas y las molestias que tuvieron al momento de entrenar desde su llegada. Además, señaló que Scaloni fue censurado por las autoridades cuando también manifestó su molestia.

“Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir”, exclamó de manera alturada en conferencia.

A su vez, recordó las palabras de Lionel Scaloni quien también se quejó del estado del campo del Mercedes-Benz Arena, luego de la victoria por 2-0 ante Canadá, en el debut del grupo A de la Copa América. Marcelo apuntó que el DT argentino fue advertido de no hablar más sobre el asunto.

Marcelo Bielsa habló sobre la organización de la Copa América. (Foto: Getty Images)

“Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones (entre los panes de pasto) y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Los van a suspender? ¡Pídanles disculpas!”, agregó.

Asimismo, Bielsa pidió que no se siga diciendo falsedades sobre los campos: “Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes perfectos. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir es engañando que las canchas están perfectas”.

La gresca en el partido de Uruguay vs. Colombia

Por las semifinales, Uruguay y Colombia se vieron las caras en un duelo de alta intensidad que se definió por un gol de Jefferson Lerma, a favor de los ‘cafeteros’. Los dirigidos por Néstor Lorenzo accedieron a la final, pero esta celebración se vio opacada por un grupo de hinchas que tuvieron una grescas con los futbolistas ‘charrúas’ que fueron en defensa de sus familiares en tribunas.

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¡Y me pregunta si van a sancionar a los jugadores! Pero por favor”, dijo en un elevado tono de voz Bielsa.

Marcelo Bielsa dirige su primera Copa América con Uruguay. (Foto: Getty Images)

Incómodo por la pregunta, Marcelo increpó al periodista: “Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado y violento, lo primero que hay que ver es a qué responde la reacción y si hubiera existido la posibilidad de reaccionar de otro modo. Todo esto lo saben, pero lo ignoran para invitar a uno de estos infelices que estamos de este lado a que abramos la boca, así ustedes no se ven afectados”.





¿A qué hora inicia Canadá vs Uruguay?

Este sábado 13 de julio, tenemos un partidazo: Canadá vs Uruguay, jugando por el tercer lugar de la Copa América 2024. Si buscas ver este emocionante partido, debes tener en cuenta que el horario puede variar según tu ubicación. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador se podrá ver desde las 7:00 p.m.; en Chile y Paraguay a las 8:00 p.m.; en Argentina, Brasil y Uruguay a las 9:00 p.m.; y en México a las 6:00 p.m. ¡No te lo puedes perder!

¿En qué canales TV ver Canadá vs Uruguay?

El encuentro entre Canadá vs Uruguay por la Copa América 2024 promete ser un duelo intenso. Si deseas ver este emocionante choque, será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, así como en su versión de streaming en la plataforma DGO. Además, en Uruguay vía AUFTV, Antel TV y TV Ciudad. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás la información más completa, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

¿Dónde jugarán Canadá vs Uruguay?

Por el partido por el tercer y cuarto lugar de la Copa América 2024, entre Canadá y Uruguay, se llevará a cabo en el Bank of America Stadium, un estadio ubicado en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos. Inaugurado en 1996, este estadio es principalmente conocido por ser la sede de los Carolina Panthers de la National Football League (NFL). Además, desde 2022, también sirve como el estadio local del Charlotte FC en la Major League Soccer (MLS). El Bank of America Stadium tiene una capacidad para 74,867 espectadores, ofreciendo un espacio significativo para eventos deportivos de gran envergadura como este encuentro de la Copa América.





