Video y transmisión. Este jueves 27 de junio, Panamá vs Estados Unidos EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV desde el Mercedes-Benz Stadium por la fecha 2 del Grupo C por la Copa América 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (horario en Perú, una hora antes en México) y será transmitido para América Latina, a través de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. En Panamá se podrá ver por Teletica y Repretel; mientras que en Estados Unidos por Univisión y FOX. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Panamá vs Estados Unidos por la fecha 2 de la Copa América 2024. (Vídeo: Selección de Panamá).





Panamá vs. Estados Unidos: posibles alineaciones

Panamá: Mosquera; Murillo, Fariña, Córdoba, Miller, Davis; Rodríguez, Martínez, Carrasquilla, Bárcenas; Fajardo

Estados Unidos: Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Reyna; Weah, Pulisic y Balogun.