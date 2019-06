Perú vs. Bolivia: fecha, horarios y canales de TV para seguir EN DIRECTO el choque por la Copa América 2019

Ambas selecciones están obligadas a ganar. Perú y Bolivia se enfrentarán en el estadio Maracaná este martes 18 de junio por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 16:30 horas en nuestro país con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

El conjunto nacional viene de igualar 0-0 con Venezuela en su debut en el certamen, un resultado que lo ubicó en el segundo lugar de su zona con un punto y teniendo todavía chances de clasificar a los cuartos de final, pues solo está a dos del líder Brasil , que tiene tres unidades.

El empate "nos obliga a ganar" contra Bolivia , declaró tajante el artillero Paolo Guerrero , según apunta la agencia AFP, tras el partido del sábado ante la ‘Vinotinto’ , que les dejó a los de Ricardo Gareca un muy mal sabor de boca, sobre todo por los dos goles anulados luego de la revisión del VAR.

Sin embargo, el resultado que buscará Perú en el estadio Maracaná no será fácil de conseguir, dado que al frente tendrá a una selección que también intentará quedarse con la victoria para seguir con vida en el torneo continental.

Ello a raíz de que en la primera jornada, Bolivia perdió 3-0 ante Brasil y ahora se ubica en el último lugar del Grupo A de la Copa América 2019 con 0 puntos.

"Será otra final. Una final en la que tenemos que tratar de sacar un buen resultado para que así tengamos la ilusión de buscar la clasificación en el último partido", declaró el delantero Leonardo Vaca, de acuerdo a la citada fuente.

Un empate o una derrota complican tanto a Perú como a Bolivia de acceder a los cuartos de final de la Copa América 2019. El encuentro entre ambas selecciones será arbitrado por el ecuatoriano Roddy Zambrano, con sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero por las bandas.



Perú vs. Bolivia: alineaciones posibles

Perú : P. Gallese, M. Trauco, L. Abram, C. Zambrano, L. Advíncula, R. Tapia, Y. Yotún, C. Gonzáles, C. Cueva, J. Farfán y P. Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Bolivia : C. Lampe, M. Bejarano, A. Jusino, L. Haquin, D. Bejarano, A. Chumacero, F. Saucedo, L. Justiniano, E. Saavedra, R. Castro y M. Moreno.

DT: Eduardo Villegas.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 16:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 16:30 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 18:30 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 18:30 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 16:30 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 17:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 16:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 18:30 horas vía vera+, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 17:30 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 17:30 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 17:30 horas vía Tigo Sports