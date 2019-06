Perú vs. Uruguay EN VIVO: Seguir transmisión en directo por la Copa América 2019 desde el Arena Fonte Nova

Perú y Uruguay , solo uno seguirá con vida en la Copa América 2019. Este sábado 29 de junio culmina los cuartos de final en el Arena Fonte Nova desde las 14:00 horas con la transmisión en vivo y en directo de canales como América TV, DIRECTV Sports, TyC Sports, Sky HD, Caracol TV, CDF HD, Telemundo Deportes, entre otros. Sigue con Depor.com todas las incidencias del partido.

En la Copa América Chile 2015 y en la edición del Centenario de Estados Unidos 2016, Uruguay quedó fuera de las semifinales. Un tercer tropiezo sería casi una anomalía histórica: nunca ha pasado la Celeste más de dos ediciones seguidas fuera de las cuatro mejores. Perú llegó a semifinales en dos de las últimas tres Copas (2011 y 2015).

Uruguay y Perú se han enfrentado en 64 ocasiones, con 36 victorias charrúas, 13 empates y 15 triunfos peruanos; una cuenta anotadora celeste de 107 goles, que casi duplica a los 58 blanquirrojos, quienes no obstante tienen el último precedente a su favor: un 2-1 en Lima en las eliminatorias para el Mundial de Rusia.

Brasil, Argentina y Chile ya esperan en las semifinales de la Copa América 2019. Atrás quedaron selecciones como Paraguay, Venezuela y la candidata Colombia. Solo queda definir al ganar entre Perú y Uruguay , que se verá las caras ante la 'Roja' en la siguiente etapa del torneo continental.

La selección de Perú ha presentado las dos caras de la moneda en la Copa América 2019. Debutó en el Grupo A con un peleado 0-0 ante Venezuela con dos goles anulados por el VAR. Luego, venció por 3-1 a Bolivia con goles de Guerrero, Farfán y Flores. Sin embargo, en su partido contra Brasil fue apabullado por 5-0. Uruguay es su siguiente escollo en el torneo.

Por su cuenta, la selección de Uruguay está invicta en la Copa América 201 9. En su primer partido en el torneo goleó 4-0 a Ecuador. Después, no pasó del empate 2-2 ante Japón. En la tercera jornada sacó cartel de candidato venciendo por 1-0 a Chile y terminando como líder del Grupo C.



Perú vs. Uruguay: Posibles titulares

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún - André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores - Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Uruguay: Fernando Muslera - Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres - Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta - Luis Suárez y Édinson Cavani.

DT: Óscar Tabárez.



Perú vs. Uruguay: Países, horarios y canales de transmisión de la Copa América

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, NS Eventos HD, NS Eventos 1, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports



Uruguay-Perú, un partido con garantía de goles

Mayor garantía de gol no se puede esperar cuando Uruguay y Perú se crucen en el camino el sábado en los cuartos de final de la Copa América. Cada selección frente a frente con sus goleadores históricos: Luis Suárez y Edinson Cavani por Uruguay ante Paolo Guerrero en Perú.

Cada uno en gran forma durante la última temporada. Suárez firmó 25 tantos para el Barcelona en competiciones oficiales, mientras que Cavani anotó 23 para el París Saint-Germain. Guerrero llegó a nueve cuando reapareció en las canchas en abril con el Internacional de Porto Alegre tras cumplir una suspensión de 14 meses por dopaje.

Los tres han remecido las redes en Brasil, con Suárez y Cavani con dos por cabeza para que la Celeste saliese primero en su grupo. Al marcar ante Bolivia, Guerrero alcanzó al chileno Eduardo Vargas como máximo activo de la Copa América (12 goles cada uno).

Como lo sintetizó el volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta, no hay que complicarse la vida cuando dispones de tan prolíficos cañoneros. “Los que estamos desde el medio hacia delante tenemos que hacerles llegar la pelota a Luis y Edi para que definan las opciones con la calidad que tienen”.

El partido en la Arena Fonte Nova en Salvador cita a dos equipos que prefieren esperar para lastimar al rival con salidas rápidas, un juego más directo.

Uruguay tiene un joven mediocampo, pero le está faltando creatividad y no ha tenido otro remedio que volver a su estilo habitual, apreciándose ello en el empate 2-2 con Japón y la victoria 1-0 ante Chile en el cierre de la fase de grupos. La Celeste cedió la posesión al bicampeón reinante hasta someterles con un gol postrero de Cavani, definiendo de cabeza.

Fue lo que reconoció su capitán y defensor Diego Godín: "Hay veces que en el fútbol la manera de llega al gol no es por abajo o jugando lindo”.

Un dato de curioso en la primera ronda es que fue el equipo que tuvo el peor porcentaje de efectividad en pases hechos, de 76.3%. Pero fue el segundo en goles anotado (7) y remates (17.7 por partido), sólo por detrás de Brasil.

Perú se clasificó como uno de los dos mejores terceros, pero la goleada 5-0 que sufrió ante el anfitrión en su último duelo desató duras críticas al técnico Ricardo Gareca por no haberse blindado más en defensas. Además, medios peruanos dieron rienda suelta a versiones sobre conflictos en el seno del equipo.

“Tenemos frustración por lo de Brasil, pero felizmente tenemos revancha”, dijo Guerrero, al tiempo que desestimó los rumores de mal ambiente. “El grupo está fuerte, no hay ningún problema en el grupo”.

“Estamos enfocados y en condiciones para ganarle a Uruguay y estar en las semifinales”, reiteró Gareca. El técnico de Uruguay Oscar Tabárez considera que Perú puede ser más peligroso tras la humillación sufrida ante Brasil.

“Fue un accidente del fútbol que no ocurre frecuentemente”, dijo Tabárez. “A veces de los momentos difíciles se saca mucha fuerza. Tienen una oportunidad. Si nosotros estuviéramos en esa situación, nos agarraríamos con uñas y dientes de ella”.

Uruguay se encuentra en los cuartos por primera vez desde que se coronó campeón en la edición que se jugó en Argentina en 2011. Esa fue 15ta conquista, afianzándose como la selección más laureada en el torneo. Pero no sobrevivió la primera fase tanto en Chile 2015 y la Centenario de 2016.

Perú repite en la misma instancia, donde sucumbió por penales ante Colombia en Estados Unidos. Guerrero deberá jugar sin Jefferson Farfán, su socio de ataque habitual, tras quedar fuera del torneo por una lesión en la rodilla izquierda. Se prevé que el “9” peruano se mueva al frente, con André Carrillo, Christian Cueva y Edison Flores más retrasados.

Uruguay recupera al volante central Lucas Torreira tras padecer molestias estomacales, pero la composición del mediocampo suele variar.

Uno de las opciones es Federico Valverde, quien también lanzó una advertencia sobre subestimar a Perú. "No pensar en Perú sería faltarle al respeto a un país, a unos colegas”, dijo el volante de 20 años. “Todas las selecciones han crecido, ya no se gana con la camiseta”.



Con información de AP