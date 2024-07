Continúan disputándose los encuentros de los cuartos de final de la Copa América 2024 y es el turno de la Selección Colombia vs. Panamá, que se verán las caras este sábado 6 de julio a partir de las 5:00 p.m. en el Estadio de la Universidad de Phoenix, para definir al tercer clasificado a las semifinales. El conjunto que dirige Néstor Lorenzo es, no solo favorito en este encuentro, sino también un serio candidato a llevarse el título de la Conmebol, algo que solo han obtenido por única vez en su historia en la edición 2001, cuando fueron los anfitriones. La transmisión de Colombia vs. Panamá podrás disfrutarla por el canal RCN en vivo y ver el minuto a minuto.

Colombia vs. Panamá en vivo por cuartos de final de la Copa América 2024. Mira todo lo que debes de saber de este partidazo.

¿Dónde ver RCN EN VIVO, Colombia vs. Panamá?

Para ver la transmisión de Colombia vs. Brasil puedes seguir el partido por el canal RCN en todo Colombia, para ver el duelo de forma gratuita. Aquí te mostramos la guía completa de los canales que debes sintonizar para ver su señal:

Emcali – Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo – Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

Links para ver Colombia vs. Panamá por Copa América 2024

Revisa aquí los links para ver el partido de Colombia vs. Panamá en vivo por el streaming oficial del canal RCN y descargar todas las aplicaciones móviles, con la finalidad de ver este partidazo de los cuartos de final de la Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV. También ten en cuenta que si te encuentras en Colombia es posible que puedas seguir la señal de RCN por Internet. Mediante la transmisión en directo a través de su página web, tienes la posibilidad de ver online el partido.