Selección Peruana en Copa América 2019: 23 convocados, fixture de partidos y cómo VER EN VIVO los partidos

La Selección Peruana juega esta semana contra Costa Rica y Colombia el 5 y 9 de junio, respectivamente como preparación para la Copa América 2019. El equipo de Ricardo Gareca debutará el 15 de junio ante Venezuela desde las 14:00 horas en el Arena do Gremio de Porto Alegre. A continuación, conoce todo lo que debes conocer de La Bicolor con las estadísticas, fixture completo, plantilla, jugadores, cómo llegan, partidos amistosos, canales de TV y cómo VER EN DIRECTO los partidos en vivo.

La selección peruana entrenó este viernes sin el mediocentro Yoshimar Yotún ni el portero Patricio Álvarez con miras al partido de este miércoles con Costa Rica, preparatorio para la Copa América 2019 , que comienza el 14 de junio.

Yotún, del Cruz Azul mexicano, presenta un dolor en el tobillo que lo ha alejado de los entrenamientos, y que también pone en duda su participación en los dos amistosos que tendrá Perú antes del comienzo del torneo

El lateral derecho Luis Advíncula despejó las dudas sobre la situación de Yotún al afirmar que "está tranquilo" y que su lesión es algo "leve".

▷ Fixture de Brasil en la Copa América 2019: fecha, horas, canales TV y cómo VER EN DIRECTO los partidos



▷ Fixture de Bolivia en la Copa América 2019: fecha, horas, canales TV y cómo VER EN DIRECTO los partidos



▷ Fixture de Venezuela en la Copa América 2019: fecha, horas, canales TV y cómo VER EN DIRECTO los partidos



▷ Copa América 2019 EN VIVO: fixture completo, resultados, canales TV y dónde VER EN DIRECTO los partidos

LOS 23 CONVOCADOS A LA COPA AMÉRICA 2019

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio Álvarez (Sporting Cristal).



Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea), Alexander Callens (New York City).



Volantes: Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) Jesús Pretell (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (Morelia), Christian Cueva (Santos), Andy Polo (Portland Timbers), André Carillo (Al-Hilal), Paolo Hurtado (Konyaspor).



Delanteros: Paolo Guerrero (Internacional), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Jefferson Farfán (Lokomotiv).

El equipo de Ricardo Gareca ya concentra más de una semana en la Videna con miras a la Copa América 2019. El equipo de Ricardo Gareca ya concentra más de una semana en la Videna con miras a la Copa América 2019. Selección Peruana

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA SELECCIÓN PERUANA

Las novedades de la semana fueron la llegada de André Carrillo , Luis Advíncula y Jefferson Farfán , quienes se sumaron a Yoshimar Yotún, Edison Flores, Renato Tapia, Luis Abram, Miguel Araujo, Anderson Santamaría y ‘Beto’ Da Silva.

Cabe mencionar que el futbolista que tuvo que trabajar diferenciado fue Jefferson Farfán ya que se encuentra en plena recuperación de una lesión muscular.

“Feliz de volver y vamos a ver si el profesor me llama. esa es su decisión y él elegirá los 23 jugadores”, señaló. “Esperamos que sea una buena Copa América”, señaló Farfán tras su llegada a Lima.

Esta semana Ricardo Gareca deberá decir la lista de 23 convocados para disputar la Copa América Brasil 2019. Esta semana Ricardo Gareca deberá decir la lista de 23 convocados para disputar la Copa América Brasil 2019. Selección Peruana

Marathon Sports hizo oficial la camiseta de la selección peruana para la Copa América Brasil 2019. El detalle en la indumentaria son las dos estrellas que aparecen por encima del escudo de la Federación Peruana de Fútbol, que son los dos títulos que obtuvo el equipo de todos en 1939 y 1975.

Esta será de edición limitada y solo para la temporada de la Copa América que dará inicio el 14 de junio hasta el 7 de julio. El equipo peruano conforma el Grupo A junto a Brasil (anfitrión), Venezuela y Bolivia.

Presentamos la nueva camiseta para la Copa América, marcada con nuestras dos estrellas de Campeones de 1939 y 1975. Una camiseta que nos recuerda quienes somos y que hoy podemos vestir con orgullo. 🇵🇪♥ https://t.co/zoXaAc7a1k#LlévalaConOrgullo pic.twitter.com/0itrnPLZBL — Marathon Sports (@MarathonPeru) 22 de mayo de 2019

Diferentes jugadores que están en la convocatoria de la selección peruana llegaron a Lima para empezar a trabajar en la concentración de la selección peruana. Ricardo Gareca volverá a tener la difícil tarea de llegar lo más lejos posible en la Copa América 2019 ante un equipo sólido que vienen jugando juntos desde las Eliminatorias pasadas y la última Copa del Mundo.

Esta semana la selección peruana viene entrenando en la Videna de San Luis con algunos futbolistas que terminaron la temporada en el extranjero. Entre ellos están Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Yoshimar Yotún (Cruz Azul), Anderson Santamaría (Atlas) y Edison Flores (Monarcas Morelia). La idea del técnico es que se mantengan activos y en buenas condiciones para con el resto del grupo que llegará en los próximos días.

A escasos días para presentar la lista final de 23 convocados para la Copa América , Ricardo Gareca tiene un problema que resolver, debido a la repentina lesión de Carlos Zambrano y al estadio físico de Paolo Hurtado.

En el caso del jugador de Basel, cayó como noticia de último minuto su lesión en el último partido de la Copa de Suiza. El club envió un comunicado oficial que el zaguero nacional se someterá una resonancia magnética para definir el tipo de lesión que tiene el zaguero central.

Por su parte, Paolo Hurtado es la otra preocupación del técnico Ricardo Gareca. El volante de la selección peruana solo ha sumado 121 minutos en lo que va de año con el Konyaspor de Turquía. Cabe mencionar que el técnico da prioridad a los jugadores que mejor preparados estén y que rindan los 90 minutos en un partido de fútbol.

Ricardo Gareca tendrá que tomar una decisión en los próximos días para presentar la lista de 23 convocados para la Copa América 2019. Ricardo Gareca tendrá que tomar una decisión en los próximos días para presentar la lista de 23 convocados para la Copa América 2019. AFP

SABEMOS QUE ESTÁS INTERESADO.



SIGUE AQUÍ todas las noticias, tabla de posiciones, resultados, partidos y estadísticas de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil.

Otro futbolista que estuvo en Lima es Beto da Silva, quien finalizó su temporada con el Lobos BUAP. Finalmente, Alberto Rodríguez se encuentra recuperándose de una lesión en la Videna, pero no fue tomado en cuenta en la lista preliminar para la Copa América 2019.

Cientos de hinchas peruanos viajarán a Brasil para seguir a la selección peruana en la Copa América. Cientos de hinchas peruanos viajarán a Brasil para seguir a la selección peruana en la Copa América. Getty Images

El grupo de Perú en la Copa América

El pasado 24 de enero se realizó el sorteo de la Copa América 2019 en Cidade das Artes de Río de Janeiro. La selección peruana estuvo dentro del bolillero 2 junto a Colombia y Chile; finalmente, el evento determinó la distribución de los equipos poniendo a la selección peruana con en el Grupo A con Brasil (anfitrión), Venezuela y Bolivia.

Programación de partidos de la Copa América

14/06/19 | Brasil vs. Bolivia | 19:30 horas | Grupo A

15/06/19 | Venezuela vs. Perú | 14:00 horas | Grupo A

15/06/19 | Argentina vs. Colombia | 17:00 horas | Grupo B

16/06/19 | Paraguay vs. Catar | 14:00 horas | Grupo B

16/06/19 | Uruguay vs. Ecuador | 17:00 horas | Grupo C

17/06/19 | Japón vs. Chile | 18:00 horas | Grupo C

17/06/19 | Bolivia vs. Perú | 16:30 horas | Grupo A

18/06/19 | Brasil vs. Venezuela | 19:30 horas | Grupo A

19/06/19 | Colombia vs. Catar | 16:30 horas | Grupo B

19/06/19 | Argentina vs. Paraguay | 19:30 horas | Grupo B

20/06/19 | Uruguay vs. Japón | 18:00 horas | Grupo C

21/06/19 | Ecuador vs. Chile | 18:00 horas | Grupo B

22/06/19 | Perú vs. Brasil | 14:00 horas | Grupo A

22/06/19 | Bolivia vs. Venezuela | 14:00 horas | Grupo A

23/06/19 | Catar vs. Argentina | 14:00 horas | Grupo B

23/06/19 | Colombia vs. Paraguay | 14:00 horas | Grupo B

24/06/19 | Chile vs. Uruguay | 18:00 horas | Grupo C

24/06/19 | Ecuador vs. Japón | 18:00 horas | Grupo C



Jugadores de la selección peruana y nuevos destinos

Renato Tapia, con 23 años de edad, es seducido por el Cruz Azul de México. El peruano terminó la temporada con Willem II de la Eredivisie de los Países Bajos. Renato Tapia, con 23 años de edad, es seducido por el Cruz Azul de México. El peruano terminó la temporada con Willem II de la Eredivisie de los Países Bajos. AFP

Renato Tapia es muy voceado en México, ya que el Cruz Azul, equipo de Yoshimar Yotún , estaría insertado en ficharlo. Como se recuerda, el volante de marca no continuará en Willem II y deberá volver al equipo dueño de su pase, Feyenoord, que estaría a la espera de ofertas por el peruano.



Otro de los compatriotas que cambiaría de equipo para la siguiente temporada sería André Carrillo. El delantero peruano estaría en la mira del Al-Nassr que, de concretar el trato, tendría que pagar al Benfica (dueño de su pase) 15 millones de euros para 'jalarlo' a sus filas.



Raúl Ruidiaz también podría cambiar de camiseta próximamente. Monarcas Morelia estaría dispuesto a pagar 10 millones de dólares para el retorno del peruano que los salvó del descenso. De acuerdo al medio mexicano, Ecos del Quinceo, "a dos años de anotar el gol de la salvación, el peruano extraña el club y quiere volver".

¿Cómo le fue a Perú en las últimas ediciones?

COPA AMÉRICA CHILE 2015

Ricardo Gareca vino desarrollando un juego dinámico y muy ofensivo, logrando el tercer lugar de la Copa América tras ganar 3 partidos, empatando uno y perdiendo dos. La participación de la selección peruana comenzó con una ajustada derrota ante Brasil por 2-1. En el próximo compromiso ganó 1-0 a Venezuela con gol de Claudio Pizarro a los 72’.

El partido de la clasificación a cuartos de final fue ante Colombia con un empate 0-0. Los dirigidos por Perkerman tuvieron más chances de gl que no supieron aprovechar. En cuartos de final enfrentó a Bolivia, donde el equipo de todos ganó 3-1 con hat-trick de Paolo Guerrero. En semifinales se encontró con Chile y perdieron por 2-1 con doblete de Eduardo Vargas.

Finalmente, el partido por el tercer y cuarto lugar fue ante Paraguay ganando 2-0 con goles de André Carrillo (48’) y Paolo Guerrero (88’). Los resultados y el haber llegado al podio generaron confianza en el trabajo que realizaba Ricardo Gareca para las próximas eliminatorias Rusia 2018.

COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016

Por única vez la Copa América lució dorada por los 100 años de fundación. El campeón fue la selección chilena. Por única vez la Copa América lució dorada por los 100 años de fundación. El campeón fue la selección chilena. AFP

Un año después la Copa América Centenario se realizó en Estados Unidos con un nuevo sistema. Ricardo Gareca hizo noticia presentando la lista de convocados incluyendo a Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Armando Alfageme, Óscar Vílchez, Cristian Benavente y Alejandro Hohberg.

La selección peruana conformó el Grupo B junto a Haití, Ecuador y una vez más Brasil. En su debut, el equipo de Gareca venció 1-0 Haití con un gol agónico de Paolo Guerrero (61’); después empató 2-2 con Ecuador. Finalmente, cerró su participación en la fase de grupos con una victoria histórica por 1-0 a Brasil con una mano clara de Raúl Ruidíaz. No solamente pasaron a cuartos de final, sino eliminaron al pentacampeón en primera fase.

En cuartos de final, la selección peruana se encontró con Colombia y definieron el pase a la semifinal por penales perdiendo 4-2.

Partidos amistosos de la selección peruana

Antes de debutar en la Copa América 2019 , la selección peruana tendrá dos partidos amistosos en Lima. A través de una publicación oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Perú enfrenta a Costa Rica el próximo 5 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Monumental de Ate.

Cuatro días después (9 de junio) recibirá a Colombia en el mismo estadio pero a las 16:00 horas. Estos serán los últimos encuentros como preparación para llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2019.

El torneo internacional servirá como preparación para las próximas eliminatorias Catar 2022 que dará inicio en marco del 2020, según confirmó la Conmebol en un comunicado oficial.

Se tuvo en cuenta que el Mundial 2022 se celebrará en Catar entre los meses de noviembre y diciembre, lo que da suficiente tiempo para que las clasificatorias lleguen a su fin.

¿Qué canal transmitirá la Copa América 2019

Para seguir todos los partidos en vivo y en directo de la selección peruana, todos los seguidores en Perú podrán seguir la Copa América 2019 en América Televisión desde el 14 de junio al 7 de julio.

Además, podrás seguir vía web las últimas noticias del campeonato, estadísticas y resultados en vivo.

Formato de las Eliminatorias Catar 2022

La selección peruana buscará una nueva clasificación al Mundial Catar 2022. La selección peruana buscará una nueva clasificación al Mundial Catar 2022. Getty Images

Las clasificatorias tendrán un mismo formato y un nuevo sorteo, manteniéndose el sistema de disputa de todos contra todos, similar a las eliminatorias anteriores, incluida la última al Mundial Rusia 2018, en partidos de ida y vuelta (18 fechas).

En el año 2020 se disputarán en 4 jornadas, dos fechas por cada una, en los meses de marzo, setiembre, octubre y noviembre, totalizando 8 juegos.

Tendrá continuidad en el año 2021 en 5 jornadas, en los meses de marzo, junio, setiembre, octubre y noviembre, totalizando 10 juegos.

Los partidos de repechaje están estipulados por la FIFA para marzo del 2022.

Listado de canales TV para ver la Copa América 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol , conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes

Sedes y calendarios de los partidos por Copa América 2019

El Estadio Maracaná estará disponible para jugarse 5 partidos de la Copa América Brasil 2019. El Estadio Maracaná estará disponible para jugarse 5 partidos de la Copa América Brasil 2019. AFP

Belo Horizonte

Estadio Mineirao - 5 partidos

Fase de Grupos – 16, 19, 22 y 24 de junio

Semifinal – 2 de julio

Porto Alegre

Estadio Maracaná - 5 partidos

Fase de Grupos – 16, 18 y 24 de junio

Cuartos de final – 28 de junio

Final – 7 de julio

Río de Janeiro

Estadio Maracaná - 5 partidos

Fase de Grupos – 16, 18 y 24 de junio

Cuartos de final – 28 de junio

Final – 7 de julio

Salvador

Arena Fonte Nova – 5 partidos

Fase de Grupos – 15, 18, 21 y 23 de junio

Cuartos de final – 29 de junio

Sao Paulo