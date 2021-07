TyC Sports y TV Pública retransmiten gratis en Argentina - Colombia en directo por las semifinales de la Copa América 2021, este martes 6 de julio, en vivo y online desde el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha. Sigue aquí las mejores acciones del encuentro desde las 10:00 p.m. (hora argentina) a través también de la app de TyC Spots. Mira y revisa las estadísticas, jugadas, cambios, tarjetas y más por el MINUTO A MINUTO de Depor.com. Engánchate también a las redes sociales de las selecciones de Argentina y Colombia.

Los de Scaloni vienen de vencer con autoridad 3-0 a Ecuador en cuartos de final con una brillante actuación de Lionel Messi, que asistió dos veces y anotó un golazo. Por su parte, los de Rueda llegaron a esta instancia luego de derrotar en penales a Uruguay y buscarán dar el batacazo para jugar una final 20 años después.

Argentina vs. Colombia: horarios:

20:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

21:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

22:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

03:00 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

Argentina, 14 veces ganador de la Copa América, se perfila como uno de los grandes candidatos tras una primera ronda en la que finalizó líder invicto de su zona, guiado por un imparable Messi. El capitán de la Albiceleste suma ya cuatro tantos y cuatro asistencias en lo que va del torneo.

Messi, que ha quedado libre del Barcelona, se complementa con un equipo que le permite jugar cerca del área y no hacer el desgaste de otras épocas cuando debía retroceder hasta su propio campo para iniciar el ataque.

Argentina y Colombia se han visto las caras 14 veces en la Copa América, en las que la Albiceleste se ha impuesto con siete compromisos ganados, tres perdidos y cuatro empatados, dos de estos se definieron por penales que le dieron la victoria a los ‘ches’.

Argentina vs. Colombia: ¿dónde sintonizar TyC Sports?

DirecTV: 629 (SD) – 1629 (HD)

InTV: 100 (SD) – 621 (HD)

Cablevisión: 22 (A) – 101 (Digital)

TeleRed: 19 (A) – 101 (Digital) – 120 (HD)

Cablehogar: 15 (A) – 100 (Digital)

Telecentro: 106 (Digital) – 1016 (HD)

Supercanal: 24 (A) – 107 (Digital)

Cablevisión Flow: 101 (HD)

Dibox: 103 (HD)

TC Televisión es un canal de televisión abierta ecuatoriano, fundado el 9 de julio de 1968 y operado por la Cadena Ecuatoriana de Televisión. Aquí trasmiten eventos deportivos tantos nacionales como internacionales, encuentros de la selección rumbo al Mundial, Copa América, entre otros compromisos. Además, puedes disfrutar de la señal online de TC Televisión.

TV Pública o Televisión Pública Argentina es un canal de televisión abierto y si quieres acceder por Internet sobre debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis.

Es posible ver el Argentina vs Colombia por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

