TyC Sports EN VIVO y EN DIRECTO, Argentina vs. Ecuador ONLINE TV GRATIS por los cuartos de final de la Copa América 2021, este sábado 2 de julio en un partido donde los de Scaloni buscarán sellar su pase a las semifinales del torneo continental. Ambas selecciones chocarán en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico desde las 10:00 p.m. (hora argentina), y también puedes seguir el encuentro vía DirecTV GO y TyC Sports para todos los países de América Latina. Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com. Para que no te pierdas ningún detalle te dejamos cómo y dónde ver este encuentro desde tu celular en todos los países del mundo.

TyC Sports es un canal argentino con operaciones por cable encargado de la transmisión de los mejores eventos deportivos en el planeta como la Champions League, Superliga Argentina, entre otros. Como era de esperarse, para este año el citado canal ofrece a su audiencia la transmisión de la Copa América 2021.

Argentina vs. Ecuador: horarios en el mundo

Perú: 20:00

México: 20:00

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Argentina: 22:00

Chile: 21:00

Bolivia: 21:00

Venezuela: 21:00

Estados Unidos: 21:00

Por antecedentes y jerarquía de futbolistas, Argentina y Ecuador probablemente sea el duelo con un favorito más claro de los cuartos de final de la Copa América.

¿Podrá el ímpetu juvenil de la Tri y las mañas de su entrenador Gustavo Alfaro frenar a la poderosa Albiceleste de Lionel Messi?

La respuesta estará el sábado en el campo de juego del estadio Olímpico de Goiania cuando se vuelvan a enfrentar en el certamen continental, 17 años después de la goleada 6-1 a favor del seleccionado argentino, que está invicto en 15 cruces.

Argentina, 14 veces ganador de la Copa América, se perfila como uno de los grandes candidatos tras una primera ronda en la que finalizó líder invicto de su zona, guiado por un imparable Messi. El capitán, que alcanzó el récord de presencias en el seleccionado (148), anotó tres goles y asistió otros tantos.

Messi, que ha quedado libre del Barcelona, se complementa con un equipo que le permite jugar cerca del área y no hacer el desgaste de otras épocas cuando debía retroceder hasta su propio campo para iniciar el ataque.

A pesar de la condición de favorita de Argentina, el técnico Lionel Scaloni dijo que siente “máximo respeto” por Ecuador, al cual definió como “un equipo dinámico, rápido, puede complicar a cualquiera, tiene jugadores interesantes...no podemos más que respetarlo y salir al campo con humildad, es un partido difícil”.

Argentina vs. Ecuador: ¿dónde sintonizar TyC Sports?

DirecTV: 629 (SD) – 1629 (HD)

InTV: 100 (SD) – 621 (HD)

Cablevisión: 22 (A) – 101 (Digital)

TeleRed: 19 (A) – 101 (Digital) – 120 (HD)

Cablehogar: 15 (A) – 100 (Digital)

Telecentro: 106 (Digital) – 1016 (HD)

Supercanal: 24 (A) – 107 (Digital)

Cablevisión Flow: 101 (HD)

Dibox: 103 (HD)

Argentina vs. Ecuador: probables alineaciones

Argentina: Martínez (P), Molina, Pezzella, Romero, Tagliafico, Rodríguez, Paredes, Messi, Di María, Gómez, Agüero.

Ecuador: Galíndez (P), Preciado, Arboleda, Hincapié, Palacios, Caicedo, Méndez, Estupiñan, Franco, Preciado, Valencia.

Con información de AP.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO