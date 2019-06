¡Conectados desde el Mineirao! Guía de canales y horarios del Uruguay vs. Ecuador por la Copa América 2019

Uruguay y Ecuador juegan este domingo en el Mineirao por la Copa América 2019. La 'celeste' sueña con un buen inicio en el torneo y olvidar la presión que recae sobre el plantel al llegar con el cartel de favoritos. Por su parte, los norteños no pasan por su mejore momento pero quieren dejarla atrás. Conoce la programación y canales del partido por Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Uruguay y Ecuador.



Uruguay vs. Ecuador : horarios y canales en el mundo

México - 5:00 p.m. | Sky Sports

Ecuador - 5:00 p.m. | DirecTV Sports y Teleamazonas

Perú - 5:00 p.m. | América TV y DirecTV

Colombia - 5:00 p.m. | Caracol TV y DirecTV Sports

Venezuela: 6:00 p.m. | DirecTV Sports

Bolivia - 6:00 p.m. | Tigo Sports y DirecTV

Chile - 6:00 p.m. | CDF y DirecTV

Paraguay - 6:00 p.m. | Tigo Sports y DirecTV

Argentina - 7:00 p.m. | TV Pública y Directv

Uruguay - 7:00 p.m. | Teledoce y DirecTV

España - 12:00 a.m. (lunes 17 de junio) | Bein Sports

Quince veces campeona, ganadora en las ediciones de 1915, 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011, no hay selección más exitosa que la uruguaya en la centenaria cita continental, aunque Argentina le sigue de cerca con catorce títulos.



"No sentimos el peso de quince copas, sentimos el impulso de quince copas (...). Hay una responsabilidad histórica", dijo este sábado el seleccionador celeste, Óscar Washington Tabárez, aunque evitó etiquetar a los suyos como favoritos.

Ecuador espera avanzar en la reconstrucción iniciada bajo el mando del colombiano Hernán Darío Gómez con vistas a la clasificatoria sudamericana del Mundial Catar-2022, que arranca el próximo año. Uruguay y los letales Suárez y Cavani serán la primera prueba.



"No es un irrespeto lo que voy a decir: he enfrentado a jugadores en otras épocas como Ronaldo, Ronaldinho (...) me ha tocado enfrentar equipos de (Lionel) Messi (...) y siempre me he preocupado que mi equipo marque el balón más que marcar las capacidades de los contrarios", señaló este sábado 'Bolillo' Gómez.



En las filas tricolor, el atacante Enner Valencia es la principal esperanza con apoyo de Antonio Valencia y Ayrton Preciado por los costados y una novedad confirmada a última hora por el propio entrenador: Ángel Mena.



Ecuador vs. Uruguay: fixture Copa América 2019

