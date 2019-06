Uruguay vs. Perú EN VIVO ONLINE por la Copa América 2019: conoce cómo seguir EN DIRECTO el choque

COPA AMÉRICA 2019 | URUGUAY VS. PERÚ EN DIRECTO | Uruguay sueña con volver a jugar una final de Copa América en Brasil 2019. En su camino, ahora, está Perú en los cuartos de final y buscará quedarse con el boleto a las semifinales. El partido se jugará en el Arena Fonte Nova y será transmitido por América TV, DIRECTV Sports, TyC Sports, Sky HD, Caracol TV, CDF HD, Telemundo Deportes, entre otros.



Perú vs. Uruguay: Posibles titulares

Uruguay: Fernando Muslera - Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres - Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta - Luis Suárez y Édinson Cavani. DT: Óscar Tabárez.

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún - André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores - Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Insoportable como Suárez atacando o como le pegó a Chile a puro coraje, Uruguay buscará las semifinales de la Copa América de Brasil-2019 ante el alicaído Perú este sábado en Salvador, un duelo de cuartos que puede decidir el futuro de Gareca.

Candidata al título, la Celeste ha mostrado pinceladas de su potencial pese al desliz ante Japón (2-2), lo que no le impide ser favorita del partido en la Arena Fonte Nova gracias a los triunfos ante Ecuador (4-0) y La Roja bicampeona (1-0).

Uruguay llegó por última vez a los cuartos de final en Chile-2015, cuando fue eliminado por el combinado local en un partido polémico en el que Gonzalo Jara agredió a Edinson Cavani, que reaccionó y vio la tarjeta roja. En la Copa Centenario de 2016 la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos, lo que no ocurría desde Bolivia-1997.

Para Perú, en cambio, la presencia en los cuartos de final significa igualar la posición de hace tres años, en la que se fue eliminada por Colombia en definición por penales. Pero en la actual edición es un premio a la irregularidad.

Los incas se presentan ante la Celeste golpeados por el 5-0 que la Seleçao le propinó el pasado sábado en el cierre del Grupo A y por la baja definitiva en el torneo de la 'Foquita' Jefferson Farfán por una lesión en la rodilla izquierda.

Perú vs. Uruguay: Países, horarios y canales de transmisión de la Copa América

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, NS Eventos HD, NS Eventos 1, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports

- Una Celeste de lujo -



La Celeste recuperó para el duelo ante los incas al mediocentro Lucas Torreira, ausente ante Chile por un problema estomacal que le hizo perder hasta tres kilos, aunque el del Arsenal de Inglaterra no sería inicialista.

El 'Maestro' Óscar Tabárez aseguró en la antesala del compromiso que "esperamos enfrentar al mejor Perú" y que el "accidente" ante Brasil hace que despierte "el amor propio dentro de un grupo", por lo que vaticinó "un partido con mucha dificultad".

"Perú tiene mañana una oportunidad y si nosotros estuviésemos en esa situación nos aferraríamos a esa oportunidad con uñas y dientes", dijo el entrenador de 72 años.

Tabárez puede darse el lujo de tener a su equipo estelar en plenitud de condiciones para "la otra Copa América", como sugirió el elegante mediocampista del Real Madrid Federico Valverde.

"No pensar en Perú sería faltarle al respeto a un país, a unos colegas. Todas las selecciones han crecido, ya no se gana con la camiseta, hay que jugar los partidos", dijo el madridista de sólo 20 años.

La Celeste confía en que sus demonios que aterrorizan en el ataque continúen rompiendo las redes y prolonguen el calvario del cuestionado Pedro Gallese.

Luis Suárez, quien tiene a Perú como una de sus víctimas preferidas (3 goles en Copa América y 3 en eliminatorias), marcó el tercero de la Celeste en el 4-0 ante Ecuador y luego gritó gol en el 2-2 ante los Samuráis Azules.

Pero Édinson Cavani no se queda atrás. Convirtió ante los hombres del 'Bolillo' Gómez y le dio a Uruguay el pase a los cuartos como primeros del Grupo C al marcar el 1-0 ante Chile en el Maracaná.

- Arena movediza -



El 5-0 pegó duro en el interior del seleccionado inca y dejó malherido al 'Tigre' Ricardo Gareca. "Necesitamos ser más regulares y eso se soluciona ganando. Es la única manera. Ojalá podamos hacer un buen partido y lograr esa estabilidad que es necesaria", dijo el entrenador argentino en rueda de prensa.

A su turno, el capitán del seleccionado peruano, el delantero Paolo Guerrero, destacó "el poderío de Uruguay" y la "intensidad" con la que juega la Celeste, pero prometió a un elenco inca "comprometido en buscar la victoria".

Entre las cosas que replantearía el DT estaría volver al 4-2-3-1 que utilizó en el Mundial-2018 y la eliminatoria, alinear al recuperado defensor central Carlos Zambrano por Miguel Araujo, así como a André Carrillo en el puesto de Farfán y poner desde el arranque a Edison Flores.

"Yo no lo veo favorito a Uruguay. En los partidos contra ellos hemos sacado buenos resultados o ellos también. Ambas selecciones hemos ganado y perdido, todo es parejo. No hay favoritos", aseguró Zambrano.

El 'León' del Basilea suizo, de 29 años y ausente ante Brasil por la una fatiga muscular, se refería a los encuentros de la clasificatoria sudamericana a Rusia: victoria de la Celeste 1-0 en Montevideo y triunfo de los incas 2-1 en Lima. El ganador del Uruguay-Perú (19H00 GMT) chocará en las semifinales con Chile, que este viernes en Sao Paulo derrotó a Colombia en los penales 5-4 (0-0).



Con información de APF