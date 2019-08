▷ Copa Libertadores 2019 en vivo: fechas, horarios y canales de TV para seguir los cuartos de final

La Copa Libertadores está más atractiva que nunca. El próximo 20 de agosto arrancarán los encuentros correspondientes a los cuartos de final del certamen, donde River Plate , Boca Juniors , Internacional de Porto Alegre , Flamengo , Gremio , Palmeiras , Cerro Porteño y Liga de Quito buscarán mantener con vida el sueño del título. En esta nota conocerás la programación completa de compromisos que dio a conocer la Conmebol. En Depor podrás seguir los partidos de fútbol en vivo y en directo.



Seguir la Copa Libertadores en vivo online es posible gracias a diversas plataformas streaming que hay en Internet. Además, para este evento tan grande se habilitan los canales de televisión por pago que en esta nota te presentaremos.

El campeón jugará el Mundial de Clubes, la Recopa Sudamericana 2020 contra el campeón de la Copa Sudamericana 2019 y clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

Así clasificaron los clubes a los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate , vigente campeón de la Copa Libertadores , accedió a los cuartos de final eliminando a Cruzeiro en octavos. Luego de que ambos clubes empataran 0-0 tanto en la ida como en la vuelta, la llave se tuvo que definir por penales, donde el ‘Millonario’ superó 4-2 a su rival.

Boca Juniors tuvo una historia distinta, pues logró su pase a esta instancia tras vencer 3-0 en el global a Atlético Paranaense. Fue 1-0 en la ida y 2-0 en la vuelta.

Internacional de Porto Alegre también cumplió una destacada participación en octavos para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El cuadro ‘Colorado’ derrotó 3-0 en el global a Nacional, teniendo a Paolo Guerrero como principal figura en la llave, dado que el ‘Depredador’ anotó en el 1-0 de la ida y volvió a marcar un gol en el 2-0 de la vuelta.

Flamengo , por otro lado, la tuvo complicada, pero al final celebró su pase a esta instancia. En la ida de octavos, el ‘Mengao’ cayó 2-0 frente a Emelec, pero en la vuelta supo levantarse y ganó 2-0 para mandar la definición de la llave a los doce pasos, donde acabó venciendo 4-2.

En el caso de Gremio , el club brilló en octavos, ya que eliminó a Libertad por un global de 5-0. Fue 2-0 en la ida y 3-0 en la vuelta.

Palmeiras demostró todo su poderío ofensivo sacándose del camino a Godoy Cruz. Si bien en la ida ambos clubes empataron 2-2, en la vuelta, el conjunto brasileño le dio un ‘baile’ y finalmente lo venció 4-0 para decretar el 6-2 en el global.

Cerro Porteño , en tanto, logró su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores venciendo 2-1 en el global a San Lorenzo. Todos los goles de la llave se produjeron en la vuelta, ya que en la ida empataron 0-0.

Liga de Quito , por su parte, se cruzó con Olimpia en octavos, club al que acabó eliminando por un global de 4-2. Fue 3-1 en la ida y 1-1 en la vuelta.



Fixture de los cuartos de final de la Copa Libertadores

20/08/19 | Gremio vs. Palmeiras | 19:30 horas

21/08/19 | Liga de Quito vs. Boca Juniors | 17:15 horas

21/08/19 | Flamengo vs. Internacional | 19:30 horas

22/08/19 | River Plate vs. Cerro Porteño | 19:30 horas

27/08/19 | Palmeiras vs. Gremio | 19:30 horas

28/08/19 | Boca Juniors vs. Liga de Quito | 17:15 horas

28/08/19 | Internacional vs. Flamengo | 19:30 horas

29/08/19 | Cerro Porteño vs. River Plate | 19:30 horas



Hoy se realiza el sorteo de la Copa Libertadores en la sede principal de la Conmebol. No te pierdas la Copa Libertadores. El certamen continental promete más partidos de infarto. AFP

La Copa Libertadores 2019 concluirá el 23 de noviembre, cuando se dispute por primera vez en la historia una final a partido único en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Los 8 clubes que disputarán los cuartos de final

1- River Plate

2- Boca Juniors

3- Internacional de Porto Alegre

4- Flamengo

5- Gremio

6- Palmeiras

7- Cerro Porteño

8- Liga de Quito



Lista de canales TV para ver los partidos de la Copa Libertadores

Perú: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium y FOX Play

Brasil: FOX Sports, FOX Sports 2, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 y Globo

Chile: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Colombia: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Ecuador: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Paraguay: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

Uruguay: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Bolivia: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

CALENDARIO DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA COPA LIBERTADORES 2019

FORMATO DE LA COPA LIBERTADORES 2019

Al igual que la edición anterior, la Copa Libertadores 2019 tuvo tres fases clasificatorias de eliminación directa, donde participaron 19 clubes, de los cuales 4 accedieron a la fase de grupos y se sumaron a los 28 clasificados. De la fase de grupos, solo 2 por zona pasaron a la siguiente etapa, donde empezaron a eliminarse de manera directa en partidos de ida y vuelta.

LOS CLUBES QUE DISPUTARON LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES 2019

ARGENTINA

River Plate – Campeón de la Copa Libertadores 2018

– Campeón de la Copa Libertadores 2018 Boca Juniors – Campeón de la Superliga Argentina 17-18

– Campeón de la Superliga Argentina 17-18 Godoy Cruz – Subcampeón de la Superliga Argentina 17-18

– Subcampeón de la Superliga Argentina 17-18 Rosario Central – Campeón de la Copa Argentina 17-18

– Campeón de la Copa Argentina 17-18 San Lorenzo – 3° puesto Superliga Argentina 17-18

– 3° puesto Superliga Argentina 17-18 Huracán - 4.° puesto de la Superliga Argentina 2017-18

BOLIVIA

Jorge Wilstermann – Campeón del Torneo Apertura 2018

– Campeón del Torneo Apertura 2018 San José – Campeón del Torneo Clausura 2018

BRASIL

Atlético Paranaense – Campeón de la Copa Sudamericana 2018

– Campeón de la Copa Sudamericana 2018 Palmeiras – Campeón de la Serie A 2018

– Campeón de la Serie A 2018 Cruzeiro – Campeón de la Copa de Brasil 2018

– Campeón de la Copa de Brasil 2018 Flamengo – Subcampeón de la Serie A 2018

– Subcampeón de la Serie A 2018 Internacional – 3° puesto de la Serie A 2018

– 3° puesto de la Serie A 2018 Gremio – 4° de la Serie A 2018

– 4° de la Serie A 2018 Atlético Mineiro – 6° de la Serie A 2018

CHILE

Universidad Católica – Campeón de la Primera División 2018

– Campeón de la Primera División 2018 Universidad de Concepción – Subcampeón de la Primera División 2018

– Subcampeón de la Primera División 2018 Palestino – Campeón de la Copa Chile 2018

COLOMBIA

Deportes Tolima – Campeón del Torneo Apertura 2018

– Campeón del Torneo Apertura 2018 Junior – Campeón del Torneo Clausura 2018

ECUADOR

Liga de Quito – Campeón de la Serie A 2018

– Campeón de la Serie A 2018 Emelec – Subcampeón de la Serie A 2018

PARAGUAY

Olimpia – Campeón del Torneo Apertura 2018 y Torneo Clausura 2018

– Campeón del Torneo Apertura 2018 y Torneo Clausura 2018 Cerro Porteño – 2° puesto de la Primera División 2018

– 2° puesto de la Primera División 2018 Libertad – 3° puesto de la Primera División 2018

PERÚ

Sporting Cristal – Campeón del Torneo Descentralizado 2018

– Campeón del Torneo Descentralizado 2018 Alianza Lima – Subcampeón de Torneo Descentralizado 2018

– Subcampeón de Torneo Descentralizado 2018 Melgar – 3° puesto del Torneo Descentralizado 2018

URUGUAY

Peñarol – Campeón del Torneo Uruguay de Primera División 2018

– Campeón del Torneo Uruguay de Primera División 2018 Nacional - Subcampeón del Torneo Uruguay de Primera División 2018

VENEZUELA