Copa Conmebol Libertadores EN VIVO | La Copa Libertadores se encuentra en las semifinales y tendrá dos partidos de ida y vuelta entre River Plate vs. Gremio y Boca Juniors vs Palmeiras. Para ver fútbol en vivo de esta competición y el resto de torneos internacionales, puedes acceder a diferentes plataformas streaming para tu celular y los canales de señal abierta como FOX Sports, la cadena de televisión de Argentina, que transmitirá los cuatro compromisos para todo Latinoamérica. A continuación, conoce la fecha, hora, lugar, dónde ver en directo por TV y estadísticas de ambos enfrentamientos.

La Copa Libertadores 2018 es la quincuagésima novena edición del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde participan los diez países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Como se sabe, el campeón del certamen clasifica a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2018 y jugará por la Recopa Sudamericana 2019 contra el campeón de la Copa Sudamericana 2018. Además, clasificará automáticamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019.

Gremio consiguió el triunfo con comodidad ante Atlético Tucumán en los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty) Gremio consiguió el triunfo con comodidad ante Atlético Tucumán en los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty) Getty Images

Ver la Copa Libertadores en vivo vía FOX Sports hará que no te pierdas de ningún detalle de los partidos. Además, puedes seguir Depor en directo para conocer el antes, durante y después del certamen. Las semifinales tienen las fechas y horas definidas. River Plate vs Gremio jugarán la ida el 23 de octubre en el Monumental de Buenos Aires a las 5:30 p.m. (Hora de Perú, Colombia y México), 7:30 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 6:30 p.m. ET. Por otro lado, Boca Juniors vs Palmeiras jugarán el primer partido en La Bombonera el 24 de octubre a las 7:45 p.m. (hora de Perú, Colombia y México), 9:45 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 10:45 p.m. ET.

Ahora, los partidos de vuelta también están programados para ver Copa Libertadores en vivo vía FOX Sports. El partido entre River Plate vs Gremio se llevará a cabo en la Arena do Gremio el martes 30 de octubre a las 5:30 p.m. (Hora de Perú, Colombia y México), 7:30 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 6:30 p.m. ET. Finalmente, Boca Juniors vs Palmeiras jugarán en el Allianz Parque de Sao Paulo el 31 de octubre 7:45 p.m. (hora de Perú, Colombia y México), 9:45 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 10:45 p.m. ET.

RIVER PLATE VS. GREMIO EN VIVO POR COPA LIBERTADORES

River Plate venció 3-1 a Independiente en el global y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2018. (Foto: Getty) River Plate venció 3-1 a Independiente en el global y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2018. (Foto: Getty) Getty Images

River Plate clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 3-0 a Independiente en el Monumental de Buenos Aires. El resultado global quedó así tras el empate a cero en el Libertadores de América. 'Los Millonarios' y 'El Rojo' son dos viejos conocidos del fútbol argentino y solo uno continuó en camino. Con goles de Ignacio Scocco al 47' y Silvio Romero al 55' y Rafael Borré a los 85’ los hombres de Marcelo Gallardo sellaron su pase a la penúltima fase.

Por su parte, Gremio de Porto Alegre no tuvo problemas para poder superar al Atlético Tucumán. En Argentina, los brasileños ganaron con justicia por 2-0 y en el segundo encuentro, ya en el Arena do Gremio, golearon 4-0 con goles de Luan al 36', Cícero Santos al 45', Miguel Sánchez anotó en propia puerta al 53' y Ferreira puso cifras definitivas al 92'.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE RIVER PLATE

River Plate viene de vencer 3-1 a Sarmiento Resistencia. (Foto: Getty) River Plate viene de vencer 3-1 a Sarmiento Resistencia. (Foto: Getty) Getty Images

19/09/18 – Independiente 0-0 River Plate – Copa Libertadores

23/09/18 – Boca Juniors 0-2 River Plate – Superliga Argentina

28/09/18 – Lanús 1-5 River Plate – Superliga Argentina

02/10/18 – River Plate 3-1 Independiente – Copa Libertadores

07/10/18 – River Plate 3-1 Sarmiento Resistencia – Copa Argentina

ÚLTIMOS PARTIDOS DE GREMIO DE PORTO ALEGRE

Gremio venció 2-0 a Palmeiras por la Serie A. (Foto: Getty) Gremio venció 2-0 a Palmeiras por la Serie A. (Foto: Getty) Getty Images

23/09/18 – Gremio 3-2 Ceará – Serie A

29/09/18 – Fluminense 0-1 Gremio – Serie A

02/10/18 – Gremio 4-0 Atlético Tucumán – Copa Libertadores

06/10/18 – Gremio 2-2 Había – Serie A

14/10/18 – Palmeiras 2-0 Gremio – Serie A

BOCA JUNIORS VS PALMEIRAS EN VIVO POR COPA LIBERTADORES

Boca Juniors viene de empatar 2-2 ante Racing Club. (Foto: Getty) Boca Juniors viene de empatar 2-2 ante Racing Club. (Foto: Getty) Getty Images

Boca Juniors tuvo un difícil camino en los cuartos de final cuando estuvo frente a frente con Cruzeiro. El conjunto de Barros Schelotto pudo superar 3-1 en el global y accedió a la siguiente fase de la Copa Libertadores y volverá a enfrentar a un club brasileño. Esta vez será el Palmeiras.

Por otro lado, Palmeiras no tuvo problemas para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. Primero superó a a Colo Colo por 2-0 en el Estadio Monumental David Arellano en Santiago de Chile. En la vuelta, el club brasileño derrotó por el mismo resultado de local y se esta manera accedió a las semifinales para jugar contra Boca Juniors.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE BOCA JUNIORS

Boca Juniors quiere dar el primer golpe ante Palmeiras en la ida de las semifinales. (Foto: Getty) Boca Juniors quiere dar el primer golpe ante Palmeiras en la ida de las semifinales. (Foto: Getty) Getty Images

23/09/18 - Boca Juniors 0-2 River Plate – Superliga Argentina

27/09/18 - Boca Juniors 0-1 Gimnasia La Plata – Copa Argentina

30/09/18 – Boca Juniors 3-1 Colón – Superliga Argentina

04/10/18 – Cruzeiro 1-1 Boca Juniors – Copa Libertadores

07/10/18 – Racing Club 2-2 Boca Juniors – Superliga Argentina

ÚLTIMOS PARTIDOS DE PALMEIRAS

Palmeiras ganó 2-0 a Gremio en la Serie A. (Foto: Getty) Palmeiras ganó 2-0 a Gremio en la Serie A. (Foto: Getty) Getty Images