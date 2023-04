Parte de esa tarea supone reconocer los aciertos y desaciertos que tuvo Salas durante el partido. Había expectativa por lo que sería su primer once en la Copa Libertadores, pero nadie esperó que Jesús Castillo, por ejemplo, inicie de titular al lado de Josepmir Ballón. Fue la primera vez en la temporada que esa dupla compartió el campo al mismo tiempo. Y Castillo no desentonó. Es más, fue uno de los que mejor jugó en el mediocampo: correcto en los cruces, ordenado en la marca posicional y puso la pierna fuerte cuando tuvo que hacerlo. La decisión de colocarlo allí fue de ‘Chicho’, quien estudió al rival y optó por él en reemplazo de Jairo Concha.

En la misma línea está Carlos Zambrano, otro de los aciertos de Salas para el debut copero. El ‘Káiser’ demostró que es un refuerzo de jerarquía y a quien no le pesa esta clase de compromisos. Durante el partido, estuvo solvente en la marca y en las coberturas. Fue el complemento ideal de Santiago García y el líder de la primera línea del cuadro blanquiazul. Su presencia contagia al resto de sus compañeros, es una garantía de seguridad en el fondo y se nota el rodaje internacional que ha tenido a lo largo de su carrera. Dicen que en el fútbol la experiencia pesa y Zambrano es prueba de ello. No le sobró nada al central y tampoco cometió faltas durante los 90 minutos. Culminó un partido redondo.

Y, por último, está la confianza que Salas depositó en Ángelo Campos, quien también realizó un buen partido y fue el motivo por el cual Alianza Lima finalizó con su arco en cero. El guardameta había perdido la titularidad en el arco blanquiazul en el Torneo Apertura por un tema extradeportivo; pero desde que volvió a jugar, respondió con creces y lo mismo hizo ante Paranense. Como se sabe, jugar la Libertadores exige, sobre todo a los equipos peruanos, a afrontar los partidos con lo mejor de su repertorio. Salas optó por la experiencia de Campos y sentó a Franco Saravia, aunque esa decisión le costó algunas críticas de parte de los hinchas. Pero se la jugó por el ‘Mono’ y este respondió. El objetivo ahora es mantener ese nivel en el torneo internacional.

¿'Chicho’ Salas debe realizar cambios en Alianza Lima?

Lo que queda también son los desaciertos de Salas en su debut en la Libertadores. Por ejemplo, la que más resalta es la titularidad de Christian Cueva a pesar de que no estuvo al cien por ciento. ‘Aladino’ llegó a La Victoria como refuerzo para este certamen; sin embargo, no ha podido acercarse ni a la mitad de su mejor juego. Le cuesta adaptarse, volver a tener ese ritmo competitivo y completar un partido de 90 minutos, algo que no hace desde que estuvo en Al Fateh. Pero el problema no es ese, sino que en Alianza hay jugadores que están físicamente mejor que él. Y parece ser que la decisión de colocarlo como titular pasó más por su nombre que por su actualidad. Eso es responsabilidad de Salas y como tal debe asumirla. Ojo, Cueva siempre es importante; pero un Cueva en su plenitud lo es mucho más. Hacia eso hay que apuntar, sobre todo, en un torneo de importancia como la copa.

Si Cueva sale del once, se abren algunas posibilidades para reemplazarlo. Ante Paranaense, Andrés Andrade entró bien y es la principal opción que tiene Salas en lugar de ‘Aladino’. El ‘Rifle’ puede cumplir la función del ‘10′, es un volante ofensivo con buena técnica y visión de juego, está en buena forma física y también tiene gol; sin embargo, hay que sostenerlo en la Libertadores y esa era la duda de ‘Chicho’ antes del partido. No obstante, el colombiano dio muestras de que puede asumir esa responsabilidad y arrancar los partidos en la copa. La pelota ahora está en la cancha del técnico blanquiazul.

Otro de los desaciertos de Salas fue el no arriesgarse con Franco Zanelatto desde el inicio. El atacante ‘íntimo’ venía de marcar un doblete ante Cienciano en el torneo local y cuando ingresó en el complemento fue quien más buscó el arco contrario. La razón que tuvo ‘Chicho’ para no colocarlo de titular se entiende: puso a aquellos con mayor rodaje internacional en este partido. No arriesgó; pero tampoco encontró. Gabriel Costa, quien es la competencia directa de Zanelatto, estuvo lejos de su mejor juego y fue uno de los que menor rendimiento tuvo sobre el campo de juego. Esa es una de las conclusiones que Salas deberá considerar en los próximos partido. Es tarea de ‘Chicho’ si insiste por la banda con Costa o si decide darle la oportunidad a Zanelatto de asumir esa función.

Y, por último, está la actuación de Bryan Reyna, un futbolista encarador que siempre es una preocupación para el equipo rival; pero que tiene que agregarle gol a su juego. Alzar la cabeza y decidir mejor en los metros finales es parte de crecer como futbolista. El atacante íntimo lo sabe y también lo sabe Salas. Los trabajos de definición en los entrenamientos son claves para apoyarlo en ese sentido. Todo en beneficio de Alianza Lima.

