Romper la racha

Sin duda un factor rescatable en esta campaña de Alianza Lima es haber podido sumar de a tres -y en condición de visitante- luego de once años. El equipo íntimo obtuvo su última victoria en marzo del 2012 ante Nacional de Uruguay y desde entonces recolectó 30 partidos sin poder ver la victoria. Al mando de ‘Chicho’ Salas, el conjunto blanquiazul pudo volver al triunfo internacional al vencer por 2-1 a Libertad en Asunción luego de haber podido empatar sin goles ante Atlético Paranaense en Matute. Hasta aquel momento, todo apuntaba a que el equipo podía llegar a competir en la fase de grupos, pero, más bien, fue decayendo.

En tanto al mérito de Guillermo Salas, en aquel partido ante Libertad tuvo un buen planteo del partido considerando que tuvo dos bajas titulares de último minuto: Gabriel Costa y Santiago García. Ambos fueron reemplazados por Aldair Rodríguez (autor de un gol y una asistencia) y Pablo Míguez, respectivamente. ‘Chicho’ se convenció por Andrés Andrade de enganche, quien venía teniendo su mejor momento con camiseta blanquiazul, y no solo rescataron una victoria, sino que lo hicieron con absoluta justicia.

Mejora en los números

A diferencia de las ediciones del pasado reciente, esta vez Alianza Lima pudo sumar cuatro puntos y acabar con el mal precedente de haber obtenido apenas un punto en 2018, 2019, 2020 y 2022. Con un empate en casa ante Atlético Paranaense y la victoria en Asunción, fue al mando de Guillermo Salas que el conjunto íntimo llegó a la última fecha con la posibilidad -aunque remota- de poder clasificar a la Copa Sudamericana y no estar eliminados de antemano. Sin embargo, pese a estas sumas que fueron reconocidas como un paso más a la competitividad a nivel internacional, nuevamente el conjunto blanquiazul quedó último en su grupo.

No consolidar un once

Para nadie es sorpresa el gusto de Guillermo Salas hacer alguna variación partido a partido en el once titular, ya sea en torneo local como internacional, más allá de los cambios obligados que ha tenido que hacer por las constantes lesiones que sufrió el plantel. El primer ejemplo de estas variantes por decisión fue en el debut de Copa Libertadores, cuando colocó Christian Cueva como 10 titular aún cuando el futbolista venía de perderse el partido anterior (Cienciano) luego de haber salido lesionado ante Atlético Grau. Quien venía ocupando ese puesto era Andrés Andrade; sin embargo, una de las novedades fue la titularidad de ‘Aladino’ que terminó teniendo un partido discreto.

Después, una vez que parecía haberse convencido de que el ‘Rifle’ era el enganche de mejor actualidad en el plantel, se dio la lesión del jugador previo a la derrota ante Libertad en Matute y, según lo que había venido probando en el torneo local, su reemplazo natural habría sido Christian Cueva. Sin embargo, sorprendió con colocar de titular a Pablo Lavandeira, quien no arrancaba hacía cinco partidos y no había sumado muchos minutos.

Otra de las posiciones en las que alternó fue sobre la banda derecha considerando que el titular parecía ser Gabriel Costa; sin embargo, el futbolista solo arrancó en el debut ante Paranaense, luego sufrió una lesión y fue reemplazado por Aldair Rodríguez, quien tuvo una actuación destacable ante Libertad y parecía haberse ganado el puesto, pero luego también se alternó con Franco Zanelatto. En total, de los seis partidos por fase de grupos, Costa arrancó en uno, Rodríguez en tres y Zanelatto en dos en la posición de extremo derecho.

Por último, en el ataque, ‘Chicho’ Salas también realizó alguna variante. Más allá de que Pablo Sabbag venía siendo titular de Alianza Lima y su goleador en la Liga 1, en la derrota por 1-0 ante Atlético Mineiro en Matute, el entrenador decidió apostar por la experiencia y colocó de titular a Hernán Barcos. En dicho encuentro, Sabbag fue pieza de recambio y se lesionó luego de haber jugado apenas diez minutos.

Perder el partido clave

No cabe duda que el punto de quiebre de Alianza Lima en fase de grupos fue el partido ante Libertad por la jornada 4 de la fase de grupos. Para entonces, el conjunto íntimo iba segundo en la tabla con 4 puntos por debajo de Paranaense (7) y por encima de Libertad (3) y Atlético Mineiro (3). Al jugar en condición de local, era una obligación para el cuadro íntimo ganarle a su rival directo en el grupo, pero cayó por 2-1 y quedó último, lugar del que ya no pudo salir en las jornadas siguientes.

Para este partido clave, Guillermo Salas tuvo un planteo criticado por colocar a Lavandeira en la ofensiva, quien no venía siendo titular y, al lo largo de dicho encuentro, fue uno de los puntos bajos en el once. Ya en el replanteo, si bien el equipo tuvo cierta mejora en tanto al funcionamiento en el segundo tiempo, no se pudo superar la rival.