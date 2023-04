La Copa Libertadores arranca esta noche su fase de grupos y, por supuesto, hay representación peruana. Alianza Lima es el primer equipo nacional que saldrá a la cancha –enfrenta este martes a Athletico Paranaense– y, claro, hay nervios. Es que en lugar de representar un privilegio, participar en el torneo más importante a nivel continental se ha convertido en un tormento para los equipos peruanos. Imposible que sea de otra forma con la acumulación de fracasos de los últimos años.

Sin embargo, con el equipo íntimo esto va más allá, pues esa nube negra que representa tener 29 partidos sin ganar en esta competición oscurece cualquier fulgor de esperanza y, de por sí, ya representa una carga al salir a la cancha. Pero está en el propio equipo dirigido por Guillermo Salas tomar las riendas de su destino y acabar, de una vez, con ese nefasto récord. Todo está en la cabeza.

En anteriores ediciones de la Copa Libertadores, Alianza Lima ya tuvo planteles competitivos, con nombres de jerarquía y de funcionamiento efectivo a nivel local. Igual, los resultados no se dieron. Pero esta vez es distinto. No solo la plantilla grone es de ‘peso’, sino que tiene jugadores –nacionales y extranjeros–, que han sabido llegar lejos en el plano internacional. Ese chip ganador contagia, genera confianza. No es que antes no haya estado presente. Pero aislado, se pierde en la nebulosa de las intenciones. En masa, es capaz de mover montañas. Ejemplos en el fútbol hay muchos. Esa mentalidad fuerte y ganadora potenciando a un plantel que ya es rico puede hacer la diferencia. Los mismos jugadores y el técnico cumplen un rol vital en esto.

También está el factor Matute. Es cierto que Alianza Lima ya jugó en su estadio en recientes ediciones, pero alternaba con el Estadio Nacional. Esta vez, el cuadro blanquiazul jugará de local íntegramente en el Alejandro Villanueva con luces nuevas. Allí debe hacerse fuerte, acompañado también del ingrediente del hincha. El equipo de La Victoria tiene el respaldo masivo de su gente, que convierte en una ‘caldera’ su estadio cada vez que su equipo sale a la cancha. Ambos elementos deben complementarse a favor de su equipo.

Además, si hablamos de números, los 29 partidos sin ganar no son los únicos. Los que ha conseguido Alianza Lima de local con Guillermo Salas al mando son para destacar. Desde que agarró el equipo, ‘Chicho’ dirigió nueve partidos en Matute y los ganó todos. No solo eso, sino que anotó 23 goles y recibió apenas uno. El recinto grone no puede subestimarse.

Si bien en el sorteo el hincha de Alianza Lima sintió que tener dos equipos brasileños en el grupo era una desventaja, es hora de ver el vaso medio lleno. Es evidente que un equipo de Brasil está en la capacidad de vencer a uno peruano en cualquier cancha, pero también es cierto que hay unos más poderosos que otros. Athletico Paranaense –y también Atlético Mineiro–, además de la nacionalidad, son equipazos. Incluso el ‘Furacao’ fue finalista de la Copa Libertadores del año pasado. Pero aún habiendo llegado a esa instancia, mostró que no era infalible. Tuvo que luchar cada partido para llegar a la definición e incluso cayó dos veces en el torneo: ante Libertad –que también está en su grupo en esta edición– y The Strongest. Es más, el equipo boliviano le encajó una goleada 5-0 como local. Eso demuestra que ningún rival es invencible y que un partido inteligente puede hacer la diferencia.

Esa cruz que envenena los nervios del hincha blanquiazul y alimenta las burlas de los rivales es pesada, sí, pero debe quedar fuera de la cancha y de los corazones del plantel que buscará el triunfo. Alianza Lima tiene dos caminos en su debut en la Copa Libertadores: salir a la cancha ya zambullido en ese mar negro de 29 partidos sin ganar en el torneo o tomar esa estadística como un refugio anímico y darlo todo por quebrar esa maldita racha. Los nervios están bien, pero para los hinchas. Al equipo íntimo no debe temblarle nada, pues tiene la capacidad para ganar esta noche y vivir ese sueño –y que ya no una pesadilla– que es la Copa Libertadores. Solo tiene que creérsela.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.