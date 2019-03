VER HOY, Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO: horarios y canales para VER EN DIRECTO la Copa Libertadores

Hoy, Alianza Lima vs. River Plate protagonizan el partido más atractivo del miércoles 6 de marzo. El Estadio Nacional abre sus puertas para albergar un compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo A por la Copa Libertadores , donde el equipo de Miguel Ángel Russo buscará dar el primer golpe al vigente campeón del certamen. El encuentro inicia a las 7:30 pm. en Perú y 9:30 pm. en Argentina y será transmitido vía FOX Sports.

Depor te trae la mejor información de la Copa Libertadores 2019 para no perderte los goles, videos, jugadas polémicas, tarjetas, estadísticas, tabla de posiciones, entre otros datos que debes conocer. Además, cómo y dónde ver fútbol en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil de manera segura y legal, según el país.

Alianza Lima afrontará con River Plate la vigésimo sexta participación de su historia en la Copa Libertadores , a la que clasificó tras ser subcampeón del fútbol peruano. El equipo de Miguel Ángel Russo llega con motivación tras conseguir una victoria el último domingo ante César Vallejo por 3-1, donde el técnico está convencido de tener su once titular y disputar de igual a igual al campeón de América.

El entrenador consideró que, independientemente del resultado, el choque contra River Plate será bueno para que sus jugadores aprendan y conozcan su nivel real. Alianza Lima y River Plate se volverán a ver las caras en la Copa Libertadores después de veintiún años, cuando en 1998 también coincidieron en la fase de grupos y los argentinos empataron 1-1 en la capital peruana y vencieron por 2-0 en Buenos Aires.

Por su parte, River Plate comienza a defensa del título de campeón de la Copa Libertadores que obtuvo hace casi tres meses en la histórica y convulsa final con Boca Juniors que le llevó a definir el duelo en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Tras la decepción vivida poco después en el Mundial de clubes, donde no alcanzó a disputar la final con el Real Madrid, los 'millonarios' vuelven a la escena internacional con pocos cambios y la misma columna vertebral que levantó la cuarta Copa Libertadores del club bonaerense.

River Plate visitará el Estadio Nacional de Lima tras haber encadenado una buena racha en la Superliga argentina, donde acumula siete partidos consecutivos sin perder, con cinco triunfos y dos empates.

La principal novedad en la convocatoria de Gallardo es el lateral izquierdo Fabrizio Angileri, flamante incorporación de River Plate procedente del Godoy Cruz para reemplazar al lesionado Milton Casco y que de momento solo está inscrito para jugar la Libertadores.

▷ Sporting Cristal - U. de Concepción EN VIVO vía FOX Sports: celestes debutan en la Copa Libertadores 2019



▷ VER Copa Libertadores 2019 EN VIVO: horarios, canales de TV y resultados EN DIRECTO de todos los partidos



▷ HOY Champions League EN VIVO: partidos y resultados EN DIRECTO ONLINE de los octavos de final

Alianza Lima recibe al vigente campeón, River Plate, por la primera fecha del Grupo A en el Estadio Nacional.

Alianza Lima vs. River Plate: alineaciones posibles

Alianza Lima : Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, José Guidino; Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Rinaldo Cruzado, José Manzaneda; Joazinho Arroé y Mauricio Affonso. Entrenador: Miguel Ángel Russo.



River Plate : Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pínola; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Nicolás De la Cruz; y Lucas Pratto. Entrenador: Marcelo Gallardo.



¿Qué canales transmitirán el Alianza Lima vs. River Plate?

La lista que se publica a continuación, corresponde a partidos en vivo, diferidos o via pago por evento son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo Señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

Argentina: FOX Sports

Bolivia: FOX Sports

Brasil: FOX Play Brazil, FOX Sports 2 Brazil

Canadá: DAZN, beIN Sports Connect

Chile: FOX Sports

Colombia: FOX Sports

Ecuador: FOX Sports

Internacional: Facebook Live

Paraguay: FOX Sports

Perú: FOX Sports

Estados Unidos: beIN Sports

Uruguay: FOX Sports



¿Cómo ver el Alianza Lima vs. River Plate en vivo por app móvil?

El Estadio Nacional lucirá un lleno total para el Alianza Lima vs. River Plate por Copa Libertadores El Estadio Nacional lucirá un lleno total para el Alianza Lima vs. River Plate por Copa Libertadores Composición

Si no te encuentras en casa y deseas ver fútbol en vivo en cualquier dispositivo móvil, te indicamos los siguientes pasos para hacerlo de la manera correcta. No es complicado, ya que solo debes descargar la app de FOX Play, el canal que tiene los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, suscribirte con todo lo que te pide la app y disfrutar de todos los partidos. Cabe señalar que para esto, necesitas adquirir el paquete de cable de tu país, para acceder a la aplicación desde tu móvil de manera segura y legal.

▷ Descargar aquí la app para ver el Alianza Lima vs. River Plate por Copa Libertadores vía FOX Sports

Horarios en el mundo para ver el Alianza vs. River Plate

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Brasil: 10:30 pm

Reino Unido: 00:30 am (7 de marzo)

España: 01:30 am (7 de marzo)

Japón: 9:30 am (7 de marzo)



Últimos partidos de Alianza Lima

26/01/19 Barcelona 2-1 Alianza Lima – Amistoso

30/01/19 Alianza Lima 3-0 Barcelona – Amistoso

15/02/19 Alianza Lima 3-0 Sport Boys – Liga 1

24/01/19 Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima – Liga 1

03/03/19 Alianza Lima 3-1 César Vallejo – Liga 1



Últimos partidos del Ajax

10/02/19 River Plate 2-0 Racing – Superliga Argentina

14/0/19 Rosario Central 1-1 River Plate – Superliga Argentina

17/02/19 Banfield 1-1 River Plate – Superliga Argentina

24/02/19 River Plate 2-1 San Martín Tucumán – Superliga Argentina

02/03/19 River Plate 4-2 Newell’s Old Boys



El Estadio Nacional en Google Maps

Actualizaciones del Alianza Lima vs. River Plate

"Alianza es un equipo grande de Perú. Con un técnico (Miguel Ángel Russo) que ya conocemos, con experiencia. Será un partido durísimo", explicó el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa.

Gallardo advirtió que, pese a que Alianza solo lleva disputados solo tres partidos de la liga peruana, "tiene jugadores veloces por fuera y va a dar pelea en el grupo".



River visitará el Estadio Nacional de Lima tras haber encadenado una buena racha en la Superliga argentina, donde acumula siete partidos consecutivos sin perder, con cinco triunfos y dos empates.