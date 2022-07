El volante Arturo Vidal ha sido vinculado con Flamengo de Brasil desde hace varias semanas y todo apunta a que el fichaje está próximo a cerrarse. Este miércoles, el experimentado futbolista chileno arribó a Brasil, reveló que sigue avanzando sus conversaciones para su transferencia y estará presente en el partido ante Tolima, por la Copa Libertadores.

La noticia de la llegada del mediocampista generó gran expectativa entre los hinchas del ‘Mengao’, quienes decidieron recibirlo en el aeropuerto. Tras culminar su viaje, el deportista de 35 años se reunió con algunos representantes del club brasileño, con quienes tenía planificado algunas actividades.

No obstante, Arturo Vidal no pudo gozar momentos de tranquilidad, dado que fue abordado por una gran cantidad de fanáticos y de miembros de prensa. A pesar del alboroto que se generó, el aguerrido jugador no dudó en responder a las muestras de cariño y adelantó detalles de su futuro.

“Feliz de estar acá. Estamos en conversaciones, todavía falta. Estoy aquí para ver el partido como hincha de Flamengo”, manifestó el ‘Rey’. Recordemos que el plantel de Flamengo derrotó por 1-0 a Deportes Tolima, de visita, y ahora buscará la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores en compañía de su afición, en el estadio Maracaná.

¡¡ARTURO VIDAL YA ESTÁ EN BRASIL PARA FICHAR CON EL FLAMENGO!! pic.twitter.com/ZbtpqTnjJF — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2022

¿Cómo le fue a Vidal en el Inter?

Arturo Vidal tuvo destacada participación tras arribar al Inter de Milán, para la temporada 2020-21, y fue clave para la consecución del título, aunque las cosas no fueron similares en el curso 2021-22: solo dos de sus 28 apariciones en Serie A fueron como titular. Debido a la poca continuidad, el mediocampista buscó otro destino.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.