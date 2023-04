Barcelona SC vs. Bolivar se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El partido, que se jugará en el Monumental Isidro Romero Carbo, iniciará a las 9:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de ESPN, Fox Sports, STAR Plus y Fútbol Libre. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El equipo de Guayaquil saldrá este miércoles en procura del primer triunfo por el grupo C de la actual Copa Libertadores sobre el campeón boliviano, Bolívar, que ganó en la primera fecha por 3-1 sobre el brasileño Palmeiras. Tras la derrota por 1-0 ante Cerro Porteño, en Paraguay, Barcelona logró levantarse del contraste y llegará en su mejor momento al encuentro de mañana.

En el torneo local logró romper el invicto de 26 años que sostenía Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de la capital ecuatoriana. Con el mejor sistema defensivo y ofensivo de la disputa de la Liga Pro, en los que encajó solo cuatro tantos en seis partidos y convirtió 12 goles, el equipo que dirige el argentino Fabián Bustos intentará repetir su nivel de juego en la Libertadores.

Es importante recorrdar que Barcelona SC participa por vigésima novena ocasión en el torneo continental, en las que llegó a la final en 1990, que perdió ante Olímpia, de Paraguay, y de 1998, en la que cayó ante Vasco Da Gama, de Brasil. Busca volver a llegar lejos, para ello debe comenzar a ganar.

¿En qué horarios se jugará el Barcelona SC vs. Bolivar?

Perú: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil: 11:00 p.m.

11:00 p.m. México: 8:00 p.m.

Por su parte, el campeón boliviano, que participa por trigésima séptima oportunidad, llegó en dos ocasiones hasta semifinales, en los años 1986 y de 2014, por lo que procurará repetir esas campañas y la actuación que tuvo de local contra Palmeiras.

Bajo la dirección técnica del español Beñat San José, la Academia, como también le dicen al Bolívar, contará con los argentinos Nicolás Ferreira, Patricio Rodríguez; el brasileño Gabriel Poveda, el chileno Ronnie Fernández y el español Pablo Hervías. El triunfo sobre Palmeiras fue fruto de los tantos de Hervías, Diego Bejarano y Javier Alderete, aunque echará de menos a José Sagredo, por suspensión.

¿En qué canales ver el Barcelona SC vs. Bolivar?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Barcelona SC vs. Bolivar a través de las señales de ESPN, Fox Sports, STAR Plus y Fútbol Libre. Recuerda que todas las incidencias las podrás vivir en la web de Depor.

Barcelona SC vs. Bolivar: dónde se juega

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.