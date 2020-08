Esta semana Deportivo Binacional fue notificado que no podrá jugar sus encuentros como local en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, correspondientes a la presente edición de la Copa Libertadores.

Por ello, el ‘Poderoso del Sur’ tendrá que disputar su encuentro del próximo 15 de septiembre ante LDU de Quito en la ciudad Lima, donde actualmente se encuentra instalado todo su plantel disputando la Liga 1.

Depor se comunicó con Pablo Repetto, director técnico del conjunto albo, quien afirmó que la variación de la localía es algo que los favorece, pero no por un tema de jugar en el llano.

“Por el aspecto de logística no ahorraría un viaje, el vuelo de Lima a Juliaca. También el tema de no jugar en la altura sería un desgaste menor, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que venimos teniendo. Pero después desde el punto de vista de esa ventaja por la altura que se puede decir que no tendría Binacional, no la vemos así. Nosotros estamos adaptados a 2500 m.s.n.m y ellos ahora están en Lima, si tendrían que ir a su ciudad lo sentirían. Para nosotros era mejor jugar en Juliaca”, señaló el entrenador argentino.

Binacional se encuentra ubicado en la última posición del grupo D, el cual comparte con River Plate, Sao Paulo y LDU. Los cuatros equipos han sumado tres puntos y solo se encuentran distanciados por diferencia de goles.

