La eliminación de la Copa Libertadores ha dejado un dolor profundo entre los hinchas de Boca Juniors. Una goleada de 3-0 ante Santos que difícilmente se olvidará en los próximos años, pues los fanáticos tenían la confianza plena de alcanzar la final continental y, de paso, ganar la oportunidad por pelear por el ansiado trofeo que alzaron por última vez en 2007.

Cuando la amargura disminuía, por las horas transcurridas por el juego, un video que circula en las redes ha llenado nuevamente de furia a los seguidores del cuadro ‘azul y oro’. La escena pertenece a la primera etapa del choque y poco después del 1-0 conseguido por Diego Pituca.

En la acción compartida en Twitter, Boca recuperó la pelota en su cancha y cuando debía salir con todo en el contraataque para buscar el empate, los futbolistas parecían desorientados y sin reacción a pesar de tener el esférico otra vez.

Según el clip, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Diego González, Jorman Campuzano y Leonardo Jara son los hombres del equipo boquense que aparecieron caminando para acomodarse en los lugares que les fueron asignados.

“Les juro que la pelota está en movimiento y el partido ya estaba 0-1. Con esa intensidad jugó Boca una semifinal de Copa Libertadores”, escribió el periodista de ESPN Fabián Taboada, quien compartió la imagen en su cuenta.

“Esta es la imagen que me dio bronca... caminan como si nada perdiendo 1-0. No había ganas”, dijo un indignado fanático. “Mira que jugué domingos a la 9am con todo el equipo borracho, pero en mi vida vi algo así”, comentó un perfil partidario. Y así hubo otras tantas reacciones de los molestos hinchas. La historia no tiene cuando acabar durante esta semana en el fútbol argentino.

La reacción de los hinchas de Boca Juniors. (Foto: Twitter)

