Boca Juniors informó que su arquero Esteban Andrada deberá permanecer aislado en un hotel en Guayaquil, acompañado por un médico del club, por ser positivo al COVID-19, lo que le impidió jugar el partido que los ‘xeneizes’ perdieron el martes 1-0 ante el local Barcelona SC por el Grupo C de la Copa Libertadores, que dejó al elenco ecuatoriano como líder solitario de la serie.

Según un comunicado del club ‘xeneize’, “Boca puso a disposición del jugador un avión sanitario para su inmediato regreso al país, pero las disposiciones vigentes en Argentina no permiten el ingreso de personas con covid-19”.

Boca reaccionó así a las duras críticas que recibió su dirigencia por parte de la esposa del arquero, Nerina Galasso, en las redes sociales. “Se cagan en él y en nosotros. MERCENARIOS”, había posteado la esposa.

Y en declaraciones al canal ‘TyC Sports’, afirmó que “la gente de Boca no le atiende el teléfono a Nicotra (representante del arquero). Sería una locura que haga la cuarentena allá”.

“Boca lo sacó del país, que se haga cargo de traerlo”, advirtió.

Agregó que Andrada “es asintomático, se siente bien pero viste cómo es esto. Hoy estás bien, mañana no. No sabemos cómo está el jugador a nivel sanitario. Se quedó con uno de los médicos. Debió quedarse algún dirigente pero no sucedió”.

También se quejó por no tener diálogo con el presidente de Boca, Jorge Ameal.”Tengo más comunicación con el presidente de Lanús, que se puso a disposición nuestra, que con el de Boca, donde trabaja mi marido”, ironizó. AFP

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO