Boca Juniors vs. Always Ready se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) este martes 12 de abril, en el marco de la segunda fecha de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio La Bombonera y arrancará desde las 5:15 de la tarde (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora local), con la transmisión por las señales de FOX Sports, ESPN y STAR Plus para todos los países de América Latina. Conoce los horarios y canales de TV de este partidazo por Depor.com.

Boca Juniors saltará este martes al césped de la Bombonera con la presión de ganar sí o sí en la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, aunque enfrente tendrá a un Always Ready que ya sabe lo que es vencer a un “grande” del torneo.

El combinado dirigido por Sebastián Battaglia acude a este segundo encuentro de la fase de grupos con la necesidad de llevarse los tres puntos, luego de cosechar una paupérrima actuación en su presentación ante Deportivo Cali en Colombia, en donde perdió por dos goles a cero.

Boca Juniors vs. Always Ready: horarios en el mundo

Perú: 5:15 p. m.

Ecuador: 5:15 p. m.

Colombia: 5:15 p. m.

México: 5:15 p. m.

Chile: 6:15 p. m.

Argentina: 7:15 p. m.

Uruguay: 7:15 p. m.

El ‘Xeneize’ no atraviesa un buen momento de forma, con dos empates y una derrota en sus últimos tres partidos oficiales.En la última fecha del torneo doméstico, Boca empató cero a cero ante Vélez Sarsfield, un encuentro en donde Battaglia reservó a varias piezas titulares.

Por ese motivo, el equipo porteño formará presumiblemente con su once de gala este martes, gracias a la incorporación de jugadores de renombre como Gastón Ávila, Óscar Romero, Exequiel Zeballos o Darío Benedetto.

También regresa el centrocampista Pol Fernández tras sus molestias musculares, mientras que el juvenil Gabriel Aranda ocupará el lugar del lesionado Carlos Zambrano en la convocatoria.

Las dudas del ‘Xeneize’ contrastan con el optimismo del boliviano Always Ready, que ya demostró sus aptitudes en la apertura de la Libertadores con una victoria por dos goles a cero frente al laureado Corinthians brasileño.

Para más inri, el equipo comandado por Eduardo Villegas viene de aplastar al Universitario de Vinto en su último partido del torneo local: venció por seis goles a dos, con un ‘hat trick’ del delantero Marcos Riquelme.

El entrenador boliviano es consciente de las limitaciones de su equipo, cuyo plantel es el más débil -sobre el papel- del Grupo E, por lo que buscará jugar con los nervios y castigar los errores que pueda cometer Boca.

Boca Juniors vs. Always Ready: probables alineaciones

Boca Juniors: Rossi, Advíncula, Ávila, Figal, Fabra, Medina, Campuzano, Ramírez, Romero, Zeballos y Benedetto.

Always Ready: Giménez, Enoumba, Rambal, Cabrera, Flores, Cristaldo, Chumacero, Armero, Arce, Ramallo y Riquelme.





