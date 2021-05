Boca Juniors vs. Barcelona SC chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 3 del Grupo C de Copa Libertadores 2021 en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo este martes 4 de mayo, desde las 7:30 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina) por la señal de ESPN y ESPN Play. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo quieren continuar en la parte alta de la clasificación y, para lograrlo, tendrán que vencer los ecuatorianos que no han perdido hasta el momento. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido.

El ‘ídolo del astillero’ despliega una destacada campaña copera que lo tiene en lo alto del cuadrangular por mejor gol diferencia respecto a Boca. Ambos suman seis puntos.

Boca Juniors vs. Barcelona SC: horarios y canales del partido

Perú: 19:30 / ESPN

19:30 / ESPN México: 19:30

19:30 Colombia: 19:30 / ESPN

19:30 / ESPN Argentina: 21:30 / ESPN

21:30 / ESPN Uruguay: 21:30 / ESPN

21:30 / ESPN Ecuador: 19:30 / ESPN

19:30 / ESPN Chile: 21:30 / ESPN

21:30 / ESPN Bolivia: 20:30 / ESPN

20:30 / ESPN Venezuela: 20:30 / ESPN

Al mando del técnico argentino Fabián Bustos, los guayaquileños vienen de golear 4-0 al boliviano The Strongest y tuvieron un estreno sorprendente con triunfo a domicilio 2-0 sobre el brasileño Santos.

Su siguiente objetivo viste de azul y oro, y es un hueso duro de roer. “Boca es un rival con muchas variantes tácticas, con mucha calidad individual y colectiva”, afirmó el timonel barcelonista en conferencia virtual.

El cuadro argentino dirigido por el estratega Miguel Ángel Russo atraviesa un presente inmejorable. El poderoso ‘xeneize’ también venció a los mismos rivales de Copa: de visita 1-0 a los bolivianos y en casa a los ‘santistas’ 2-0.

Boca llega con cinco triunfos al hilo, con cuatro partidos sin goles en contra y el domingo al vencer 1-0 a Lanús se clasificó a los cuartos de final del torneo de su país, donde peleará por el tricampeonato.

“Ahora nos vamos a Ecuador, es un esfuerzo muy grande, pero estamos contentos porque queremos que Boca esté en las finales del torneo argentino”, expresó el entrenador boquense que pelea con éxito en ambos frentes.

En el torneo doméstico Barcelona, actual monarca ecuatoriano, suma 21 puntos y es escolta de Emelec, que tiene 23.

Varias de sus principales figuras solo ingresaron al final del juego del sábado ante Delfín, para lograr la victoria 2-1 en los últimos minutos.

En el plantel argentino serán bajas, por decisión técnica, los mediocampistas Sebastián Villa y Agustín Almendra, que se guardarán para las definiciones de liga argentina. La última novedad en la visita fue la baja de Edwin Cardona, quien entró el fin de semana a reposo por una afectación cardíaca leve tras recibir el alta de COVID-19.

