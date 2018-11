Pasan los días y la gran final de la Copa Libertadores 2018, entre Boca Juniors y River Plate , sigue calentando, aunque no de la mejor forma. Y es que hinchas del equipo 'Xeneize' realizaron pintas a las afueras del estadio Monumental de Núñez.



Tal como lees. En un acto que ratifica que los partidos de la Copa Libertadores 2018 debe jugarse solo con hinchada local en cada estadio, los ultras de Boca Juniors pintaron la fachada del 'Antonio Vespucio Liberti' y acusaron al club millonario de no permitir visitantes en las finales.

Twitter de Paulo Filippini) Las pintas en el estadio de River. (Twitter de Paulo Filippini)

"Tu gente no quiso visitantes, Boca sí", se lee en una de las puertas del estadio de River Plate que fueron pintadas por hinchas de Boca Juniors. Como era de esperarse, los trabajadores del club no tardaron en borrar los grafitis con pintura de color gris.



La negativa al pedido del presidente argentino Mauricio Macri, de jugar con público visitante, se dio de común acuerdo entre los presidentes de Boca Juniors y River Plate, Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, quienes manifestaron públicamente que no estaban dispuestos a aceptar esa condición.