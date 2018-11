El Boca vs. River , por la final de la Copa Libertadores 2018 , ha puesto nerviosos a muchos hinchas del fútbol ante una posible suspensión por mal tiempo. Sin embargo, Fred Nantes, Director de Competiciones de Conmebol, afirmó que hasta el momento, el partido no corre riesgo de ser postergado.



El directivo del máximo ente del fútbol sudamericano explicó en FOX Sports que el Boca vs. River no sufre ninguna modificación que ya que el sistema de drenaje de La Bombonera ha funcionado a la perfección.



"El partido no sufre ninguna modificación, no hay decisión hasta el momento de suspenderlo, La Bombonera ha tenido buen drenaje", dijo Fred Nantes, quienes con el equipo encargado de la supervisión del campo, volverán a observar su estado a dos horas del partido.



Hay que recordar que el Boca vs River está programado para las 3 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports. Queda pendiente el anuncio oficial de Conmebol para saber si definitivamente tendremos la gran final de Copa Libertadores 2018.



Boca Juniors llega a la final de la Copa Libertadores 2018 luego de haber derrotado en la fase previa a Palmeiras. Mientras que River Plate, campeón del máximo torneo de clubes del continente en 2015, hizo lo propio en una dramática y polémica serie ante el Gremio de Brasil.

"HASTA EL MOMENTO NO HAY DECISIÓN DE SUSPENDERLO" #LibertadoresxFOX | Fred Nantes, Director de Competiciones de CONMEBOL, confirmó que por el momento no hay modificaciones respecto al partido entre #BocaxFOX y #RiverxFOX. pic.twitter.com/kjpqi3tZSz — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de noviembre de 2018