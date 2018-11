Boca Juniors y River Plate jugarán este sábado la final de la Copa Libertadores y uno de los cracks mundiales que ha declarado públicamente que le gustaría estar allí es Javi Martínez. El volante del Bayern Munich no dudó en elogiar el partido que paraliza el planeta por la pasión que lleva impregnada en sí.



En declaraciones a 'Espn', Javi Martínez confesó que estaría encantado en jugar este tipo de partidos, aunque lamentó que por el horario, no podrá ver el Boca Juniors vs River Plate en La Bombonera. Qué duda que la final se juega en todos lados.

Javi Martínez de España formó parte de la plantilla en 2012 (Foto: Getty Images). Javi Martínez elogió el Boca vs. River. (Foto: Getty Images).

"Me gustaría vivir un clásico así en Argentina. Lastima que no lo voy a poder ver por la diferencia horaria, porque seguro va a ser muy tarde. Es una lástima, quizá no se vuelva a repetir. Dentro de unos años me gustaria verlo in situ", dijo el crack del Bayern Munich sobre el Boca vs. River.

Más del Boca vs. River

Hay que recordar que el Boca vs River está programado para las 3 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports.



Boca Juniors llega a la final de la Copa Libertadores 2018 luego de haber derrotado en la fase previa a Palmeiras. Mientras que River Plate, campeón del máximo torneo de clubes del continente en 2015, hizo lo propio en una dramática y polémica serie ante el Gremio de Brasil.