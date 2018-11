Boca y River (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Fox Sports / 2:00 p.m.) se enfrentan final de la Copa Libertadores 2018. Podrás vivir el partido por las pantallas de Fox Sports RCN para todo el país. Síguelo también por la web Depor.com



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Boca Juniors y River Plate.

Boca Juniors vs. River Plate: canales en el mundo

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass

México: FOX Sports

Venezuela: FOX Sports

Colombia FOX Sports

Chile: FOX Sports

Ecuador FOX Sports

Perú: FOX Sports

Argentina: FOX Sports

Australia: SBS Live, SBS

Austria: Spordigital, DAZN, Sport1 + Germany

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2

Croacia: Arena Sport 2

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany, Sportdigital

Indonesia: Super Soccer TV

Internacional: Bet365, Fanatiz

Italia: DAZN Italy

Luxemburgo: RMC Sport 2

Países Bajos: FOX Sports 4, FOX Sports Go

Portugal: Sport TV3

Serbia: Arena Sport 2, Arena Sport 3 Serbia

Eslovenia: STV 2

España: #Vamos

Suiza: DAZN, Sportdigital

Emiratos Árabaes Unidos: Abu Dhabi Sports 3, Abu Dhabi Sports 2

Todo estaba listo para "el partido de los sueños", como lo definió el exseleccionador argentino y entrenador de Leeds United de Inglaterra, Marcelo Bielsa, pero la lluvia que se abatió desde el amanecer de este sábado sobre Buenos Aires obligó a la suspensión del encuentro en el estadio de Boca, la mítica Bombonera.



"Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 a las 16:00" (19H00 GMT), señaló la máxima autoridad de fútbol sudamericano en su cuenta en Twitter, pese a que el pronóstico metereológico anuncia lluvias hasta el próximo martes.



Boca Juniors vs. River Plate: horarios en el mundo

Argentina: 16:00 horas

México: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Estados Unidos: 11:00 ET/ 14:00 PT

El anuncio al público fue hecho 95 minutos antes de la hora prevista para el encuentro por los altoparlantes del estadio, que ya tenía casi sus 53.000 plazas ocupadas y donde la hinchada no cesaba de cantar bajo la tormenta. En un rato, las tribunas quedaron vacías.



Luego de recorrer el campo de juego y ya sin lluvia torrencial, el presidente de Boca, Daniel Angelici, dijo que la cancha está "bastante bien", pero consideró "una decisión correcta" la postergación del encuentro al domingo, por el efecto de los 110 milímetros de agua caídos.



"Dependerá del tiempo. Si esta noche o mañana hay otro diluvio, el campo no va a aguantar. Si llueve pero no con mucha intensidad, el campo va a drenar bien", dijo el anfitrión.



Gallardo entiende que será esa la zona clave del primer duelo y por eso ensayó con las tres alternativas para definir este viernes por un esquema.



El directivo dijo, en declaraciones al canal Fox, que "mañana (domingo) vamos a tener una reunión los cuatro: el presidente (de la Federación argentina, Claudio) Tapia, (el presidente de la Conmebol, Alejandro) Domínguez y (el titular de River) Rodolfo Donofrio". Según Fox, la reunión será a las 14H00 GMT.



La espera recargó aún más el ambiente tomado por los nervios, excitación, euforia e incluso el miedo a perder.