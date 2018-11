La Bombonera será testigo de la primera 'Final del Mundo'. Boca Juniors y River Plate se ven las caras por la ida de la final de la Copa Libertadores 2018. Los 'xeneizes' ven como oportunidad única sacar ventaja en casa para llegar al Monumental con tranquilidad. No te pudes perder el partido y Depor.com te dice cómo verlo.

El partido se disputará el 10 de noviembre y podrás seguirlo por las pantallas de Fox Sports para toda Latinoamérica; sin embargo, también podrás vivir el MINUTO A MINUTO por Depor.com. Realmente Imperdible.

Boca Juniors vs. River Plate: canales en el mundo

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass

México: FOX Sports

Venezuela: FOX Sports

Colombia FOX Sports

Chile: FOX Sports

Ecuador FOX Sports

Perú: FOX Sports

Argentina: FOX Sports

Australia: SBS Live, SBS

Austria: Spordigital, DAZN, Sport1 + Germany

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2

Croacia: Arena Sport 2

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany, Sportdigital

Indonesia: Super Soccer TV

Internacional: Bet365, Fanatiz

Italia: DAZN Italy

Luxemburgo: RMC Sport 2

Países Bajos: FOX Sports 4, FOX Sports Go

Portugal: Sport TV3

Serbia: Arena Sport 2, Arena Sport 3 Serbia

Eslovenia: STV 2

España: #Vamos

Suiza: DAZN, Sportdigital

Emiratos Árabaes Unidos: Abu Dhabi Sports 3, Abu Dhabi Sports 2

Boca Juniors se entrenó en el complejo anexo a su estadio La Bombonera y la principal preocupación del entrenador Guillermo Barros Schelotto es la recuperación demorada de Pablo Pérez.



El capitán no pudo participar en todo el trabajo táctico de este jueves y las alternativas que maneja el técnico para un eventual reemplazo es el juvenil Agustín Almendra o el experimentado internacional Fernando Gago.



Boca Juniors vs. River Plate: horarios en el mundo

Argentina: 16:00 horas

México: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Estados Unidos: 11:00 ET/ 14:00 PT

Asimismo en la lista de 21 concentrados para este trascendental partido fue incluido el colombiano Edwin Cardona, que no había jugado ni un minuto en las semifinales ante Palmeiras y no integró ni el banquillo de relevos en la vuelta disputada en Sao Paulo.



Por su parte, River Plate cumplió esta tarde con su primera práctica en el complejo Sofitel Cardales, lugar que siempre elige Marcelo Gallardo en la antesala de los partidos importantes tanto de Copa Libertadores como de Superliga local.



En el planteo táctico de esta tarde el tema a resolver por el entrenador también está en el mediocampo para acompañar a Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez con tres aspirantes para una plaza: Bruno Zuculini, Ignacio Fernández y el colombiano Juan Fernando Quintero.



Gallardo entiende que será esa la zona clave del primer duelo y por eso ensayó con las tres alternativas para definir este viernes por un esquema.



El propio técnico no podrá estar en la Bombonera el domingo porque deberá cumplir la primera de las cuatro jornadas de sanción que le impuso la Conmebol.



Boca Juniors y River Plate jugarán el partido de ida de la final de la Copa Libertadores este sábado a las 17.00 local en la Bombonera. La vuelta será el sábado 24 en el Monumental a la misma hora.