No les pasa una. El duelo entre Boca Juniors y Santos por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores continúa en vuelto en una polémica, luego de que la prensa argentina indicara que el plantel brasileño tenía conocimiento de que sus jugadores estaban contagiados de COVID-19 y aún así jugaron.

Esto generó la incomodidad de Cuca, DT del conjunto de Sao Paulo, quien no tuvo reparos en arremeter contra Boca Juniors, aduciendo que ha sido un golpe muy bajo el señalar a su comando técnico de haber recurrido a esas artimañas para el partido.

“Dijeron que sabíamos que teníamos jugadores contagiados y que igual los hicimos jugar. ¿Qué tiene que ver que nos hayamos quedado en el campo durante el entretiempo con el coronavirus? Lo hice muchas veces cuando el vestuario me queda lejos. Eso no existe. Cuando tienes 35, 40 años en el fútbol, te das cuenta que están corriendo el foco de discusión para no hablar del penal que no nos dieron”, sostuvo el técnico de Santos en diálogo con Puro Casette..

“Nos quisieron meter presión para sacar algún rédito a futuro. Yo tuve COVID-19, estuve cuatro días en terapia intensiva y perdí a mi suegro por la enfermedad. Jamás sacaría provecho con eso”, agregó el entrenador del conjunto brasileño.

Santos inconforme con el VAR

Santos elevó su voz de protesta el último miércoles tras el duelo de ida de su primer equipo contra Boca Juniors por las semifinales de la Copa Libertadores. El ‘Peixe’ empató sin goles en La Bombonera, un resultado que deja abierta la eliminatoria de cara a la revancha, pero otro incidente provocó molestia en el club brasileño.

La escuadra brasileña manifestó que “enviará una carta a la Conmebol para expresar su descontento con la actuación del VAR en el partido”, especialmente por lo que consideró un penal no sancionado.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.