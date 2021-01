¿Arman una novela? Santos FC denunció un ataque con piedras durante el traslado en Buenos Aires, ciudad en la que se enfrentó a Boca Juniors por Copa Libertadores , con la intención de que se abra un expediente sancionador para los argentinos.

Sin embargo, en las últimas horas, el chófer que los movilizaba dio su palabra sobre los hechos, descartando una supuesta agresión sufrida por parte del elenco brasileño.

“Que no mientan, que no mientan. No sé por qué generan suspicacia sin sentido, ponen a la gente enardecida en Brasil... ¡Fue una rama!”, dijo Darío Rubén Ebertz, conductor del bus, en diálogo con Olé.

“Venía un camión con un container adelante y no se corría pese a que las motos de la Policía le hacían señas. Pasó ahí, por donde está el casino flotante, el camión se arrimó mucho al cordón, le pegó a una rama y se nos vino encima, fijate que está astillada, en esa zona no puede pegar una piedra y partir. Yo se los dije a los brasileños cuando bajaron ‘no digan cosas que no son que piedrazo no es’. Lo que pasa es que enseguida empezaron a sacarle fotos y a decir cosas que no son. Fue una rama”, relató.

Santos inconforme con el VAR

Santos elevó su voz de protesta este miércoles tras el duelo de ida de su primer equipo contra Boca Juniors por las semifinales de la Copa Libertadores. El ‘Peixe’ empató sin goles en La Bombonera, un resultado que deja abierta la eliminatoria de cara a la revancha, pero otro incidente provocó molestia en el club brasileño.

La escuadra brasileña manifestó que “enviará una carta a la Conmebol para expresar su descontento con la actuación del VAR en el partido”, especialmente por lo que considera un penal no sancionado.

“Santos destaca la extrañeza por la no verificación del VAR en el borde del campo, en la jugada que Marinho fue derribado en el área rival en el segundo tiempo”, indicó el club, reclamando un contacto de Carlos Izquierdoz contra su atacante, en una jugada que pudo cambiar el trámite del encuentro.

