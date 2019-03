Boca Juniors vs. Wilstermann: se miden en Cochabamba por fecha 1 de Copa Libertadores 2019

Boca Juniors vs. Wilstermann EN VIVO: se enfrentarán este martes ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream vía FOX Sports en el Estadio Félix Capriles (Cochabamba) por la fecha 1 del Grupo G de la Copa Libertadores 2019. Este choque entre el cuadro xeneize y su par boliviano está programado para que empiece a las 7:30 p.m. hora peruana, 8:30 p.m. en Bolivia y 9:30 p.m. en territorio de Argentina.

El elenco altiplánico recibirá en el arranque de la Libertadores al subcampeón vigente del torneo continental, el argentino aún herido por caer en la pasada final ante su gran rival, River Plate, en el Santiago Bernabéu.



El grupo de Boca Juniors y Wilstermann lo completan el brasilero Atlético Paranaense y el colombiano Deportes Tolima. Estos conjuntos también se verán las caras, aunque en el recinto Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Boca Juniors vs. Wilstermann: horarios en el mundo

18:30 horas en México

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

01:30 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

03:30 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

08:30 horas del miércoles en China

09:30 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

El Wilstermann, dirigido por el español Miguel Angel Portugal, sabe que ante el conjunto de Boca Juniors hay más que una presión anticipada, más aún cuando el equipo marcha quinto en el torneo doméstico.



"¿Ganarles? Todo es posible. No es fácil, pero es posible, ¿por qué no?", cuestionó Portugal. "Es clave sacar un triunfo. No va a ser fácil nporque luego tenemos tres partidos fuera", añadió el técnico.



Boca Juniors retorna a la Copa tras la accidentada final ante el vecino River Plate, que se alzó con el título. Fue une herida grande y que motivó la salida de su entrenador Guillermo Barros Schelotto, a quien sustituyó el experimentado Alfaro, seleccionado de una lista de galardonados directores técnicos como Luiz Felipe Scolari o José Pekerman.



No obstante, el seis veces campeón de la Copa Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y, 2007) quiere ser, como siempre, protagonista en el torneo internacional.



Con una seguidilla de tres partidos por el torneo doméstico, en el que marchan terceros de 26 equipos, los 'xeneizes' quieren al menos mantener la posición, que les permitiría clasificar a la siguiente Libertadores.



Boca llega con la moral al tope a Bolivia tras el valioso triunfo conseguido el viernes de visitante ante Unión por 3-1, lo que le coloca en la tercera posición de la liga argentina por detrás del Racing y Defensa y Justicia y por delante de River con cinco puntos de diferencia.

Boca Juniors vs. Wilstermann: posibles alineaciones

Wilstermann: Giménez; Meleán, Alex da Silva, Zenteno, Aponte; Saucedo, Ortiz, Chávez; Núñez, Serginho y Lucas Gaúcho.



Boca Juniors: Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Más: Nández, Marcone, Campuzano, Villa; Zárate y Ábila.



