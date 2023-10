Brilló en Sao Paulo, como en las semifinales del Mundial 2014 ante Países Bajos, y no hubo un Mascherano que le diga “hoy te convertís en héroe”. Sergio ‘Chiquito’ Romero fue la figura indiscutible de Boca Juniors en su camino hacia la final de la Copa Libertadores 2023. El arquero, de 36 años, demostró una vez más su calma y habilidad bajo presión al liderar a su equipo en una emocionante tanda de penales que aseguró su boleto a la definición del torneo más prestigioso de Sudamérica.

El escenario fue el icónico Allianz Parque en Sao Paulo, donde Boca Juniors se enfrentaba al poderoso Palmeiras en un emocionante choque de semifinales. El tiempo reglamentario terminó con un empate 1-1, y la tensión en el aire era palpable mientras se acercaba el desenlace desde el punto de penalti.

Para Sergio Romero, esta situación no era motivo de nerviosismo, sino de pura diversión. En sus propias palabras, “Es lindo. Tengo 36 años y estoy en un momento que me gusta divertirme y para mí, cuando vamos a los penales, es como una diversión. Estoy contento”. Esta actitud relajada pero segura de sí misma se reflejó en su actuación sobre el césped.

En la tanda de penaltis, Romero se convirtió en una muralla impenetrable. Detuvo los lanzamientos de Raphael Veiga y el paraguayo Gustavo Gómez, enviando a Boca Juniors a la final con un marcador de 4-2 en la tanda de penaltis.

Sin embargo, la actuación del ex Manchester United no se limitó a los penales, ya que durante el tiempo reglamentario, Romero realizó varias paradas notables para mantener viva la esperanza de su equipo, incluso cuando Boca se quedó con un jugador menos debido a la expulsión de Marcos Rojo.

Elogió a su equipo y especialmente al grupo de porteros, destacando su importancia y la camaradería dentro del equipo. “Trabajamos mucho. El grupo de porteros es muy importante, muy bueno, gente muy sana y eso ayuda muchísimo a la hora de competir”, explicó el subcampeón del mundo en Brasil 2014.





El próximo desafío para Boca Juniors será enfrentar a Fluminense en la final de la Copa Libertadores el 4 de noviembre en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. El equipo argentino buscará su séptimo título continental, y con Sergio Romero bajo los tres palos y su destreza en las tandas de penaltis, tiene todas las razones para sentirse optimista.





