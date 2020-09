No fue una buena bienvenida, pero tampoco debería calar hondo en el plantel del técnico Miguel Ángel Russo, quien se quedó en Buenos Aires a la espera que sus dirigidos consigan un buen triunfo en Asunción, Paraguay. En la previa del Libertad vs. Boca Juniors, un grupo de manifestantes colocó unas banderas en alusión al cuadro ‘Xeneize’, de cara al choque de este jueves por la jornada 3 de la Copa Libertadores. No hubo calor, sino mucho frío.

“No la tendrías que estar jugando, mafioso…”, dice una de las pancartas colocadas por aficionados de Libertad de Paraguay. Los fanáticos como parte de la población de Paraguay se encuentren disgustados, luego de la polémica que hubo en Conmebol por los casos de futbolistas ‘infectados’ que hay en Boca. Para ello, simplemente, el encuentro no debería jugarse, dándole los tres puntos al equipo local. Pero bueno, igual se disputa.

Después, se pudieron apreciar dos carteles más con un mismo grupo de hinchas posando junto a ellos. “Asunción territorio Millonario”, decía uno, delatando la simpatía por River Plate, y abajo otro recordaba los últimos triunfos del equipo de Marcelo Gallardo: “En Mendoza, en La Boca, en la Copa, en Europa”. Definitivamente, no hay mucha simpatía por Boca.

Libertad y Boca Juniors se enfrentan este jueves a las 7 p.m. (horario peruano y dos más en Argentina) en un encuentro por el Grupo H de la presente Copa Libertadores.

Con la presencia de nuestro compatriota Carlos Zambrano en el equipo titular ‘Xeneize’, y con Leandro Somoza en el banquillo, Boca sale por los tres puntos en condición de visita.

La pancarta en contra de Boca Juniors en Paraguay. (Foto: Twitter)