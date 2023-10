Boca vs. Palmeiras se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 5 de octubre, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Allianz Parque, de Sao Paulo, y arrancará desde las 7:30 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, Telefe y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo en Depor.

Boca se alista para el encuentro ante Palmeiras, por Copa Libertadores 2023. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. Palmeiras: probables alineaciones

Boca: Romero; Advíncula, Figal, Rojo y Fabra; Fernando, Pol Fernández y Barco; Zeballos, Janson y Cavani.

Palmeiras: Weverton; Piquerez, Murillo, Gómez y Rocha; Menino, Veiga, Artur, Rafael y Mayke; Endrick.