Si Boca siempre había demostrado una paternidad contra River, eso en los últimos cuatro años cambió. Y coincide con la llegada de Marcelo Gallardo. Por eso, para mí es clave que no dirija en la ida (Boca Juniors vs. River Plate ). Porque en Brasil, ante Gremio, su mensaje en el vestuario fue decisivo para que River pueda remontarlo.



Ahora, Guillermo Barros Schelotto se irá de Boca gane o pierda la final. Incluso, me atrevería a decir que si sale campeón y juega el Mundial de Clubes en diciembre, el próximo año será el flamante entrenador de la selección argentina.



Boca tiene más nombres que River, pero el ‘Millo’ se ha consolidado más como equipo. Creo que tantas figuras han mareado al ‘Mellizo’, al punto que Carlos Tevez y Fernando Gago ni aparecen en la banca. ¿Un pálpito? A ambos les cuesta ganar en casa. Si Boca gana o empata en La Bombonera, podría ser campeón en el Monumental.



Escribe: Germán Carrara (Periodista de ‘Boca es Boca TV’)

La final de Copa Libertadores 2018: River Plate vs. Boca Juniors y sus horarios en Latinoaméric

Argentina: 16:00 horas

Colombia: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Estados Unidos: 11:00 ET/ 14:00 PT