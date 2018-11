Luego de perder en la ida ante Gremio, y sabiendo que te jugabas el pase a la final de la Copa Libertadores 2018 en Brasil, si ibas al Obelisco o la calle Corrientes, una de las más transitadas en Argentina, y hacías una encuesta al hincha de River Plate, la minoría te firmaba la angustiosa clasificación al duelo final (Boca Juniors vs. River Plate ).



Queda claro que el sinónimo de este equipo de Marcelo Gallardo es la fe. Porque consigue cosas que muchos piensan que no lo puede hacer. Y esa es la mano del técnico, que pase lo que pase en la final, yo siento que va a seguir.



Boca Juniors llega en un mejor momento, pero River tiene el plus anímico, que también juega en esta clase de definiciones. Además, el ‘Millo’ tiene menos que perder, porque la obligación es ‘xeneize’ por una cuestión moral (River tiene una paternidad reciente).



Y un detalle final: el ‘Muñeco’ Gallardo, en duelos de ida y vuelta, solo ha perdido ocho de 47 enfrentamientos en su carrera. Una cifra envidiada por cualquier entrenador.



Escrito por Juan Nahoum (Periodista de AM 990 Radio)