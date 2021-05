Sigue la transmisión EN DIRECTO del duelo entre Boca y Santos que juegan EN VIVO ONLINE por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores 2021, este martes 11 de mayo, desde el Estadio Urbano Caldeira, de Sao Paulo (Brasil). Sigue la transmisión y narración del partido desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora local) por la señal STREAM HD de ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch. Para que no te pierdas ningún detalle te dejamos cómo y dónde ver este encuentro desde tu celular en todos los países del mundo.

Boca va por la recuperación, luego de dos derrotas consecutivas, entre la Copa y el torneo local. La semana pasada, el ‘Xeneize’ dejó el liderato del grupo en manos de Barcelona SC, que se impuso por la mínima diferencia.

Mismo resultado obtuvo en la Copa de la Liga Profesional el sábado, tras caer frene a Patronato, aunque no puso en riesgo su clasificación a los cuartos de final, pues ya lo había certificado la fecha anterior.

Los de Miguel Ángel Russo no vienen siendo del todo regulares ni sólidos, y tendrá que afrontar este partido con dos bajas sensibles. La del portero Esteban Andrada, que aún no se ha recuperado del coronavirus. De hecho, todavía no ha vuelto de Ecuador, donde se quedó a pasar cuarentena tras dar positivo la semana pasada.

Mientras que la otra baja de Boca será la del defensor peruano Carlos Zambrano. El ‘Káiser’, tras superar el cuadro de COVID, se lesionó cuando tenía grandes posibilidades de reaparecer.

Santos, por su parte, viene algo aturdido luego de la salida de Ariel Holan, quien renunció con apenas dos meses en el cargo. El club brasileño anunció a Fernando Diniz como nuevo entrenador del equipo.

El técnico de 47 años estaba libre desde su salida del Sao Paulo, en febrero pasado, y debutará en el banquillo del ‘Peixe’ mañana ante el todopoderoso Boca Juniors.

Diniz sustituirá a Holan, quien renunció tras una mala racha de resultados y en medio de las protestas de los aficionados, algunos de los cuales fueron hasta su casa para soltar petardos, lo que fue definitivo para su salida del equipo.

Holan dejó el comando del club albinegro después de 12 partidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.

Boca vs Santos: alineaciones probables:

Boca Juniors: Rossi; Capaldo, López, Izquierdoz, Mas (Fabra); Almendra, Varela, Medina, Villa; Tevez y Zárate (Soldano).

Santos FC: Joao Paulo Pará; Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Jean Mota, Gabriel Pirani, Vinicius; Marinho, Lucas Braga y Kaio Jorge.

