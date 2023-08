En el Estadio Hernando Siles, Bolívar vs. Internacional chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, este martes 22 de agosto. El partido, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana y una más en Bolivia) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Bolívar, dirigido por el entrenador español Beñat San José, buscará aprovechar el rendimiento irregular del Internacional en la liga de Brasil para golpear fuerte. La Academia aguardará con todo su potencial a su rival, en los 3.650 metros de altitud de La Paz y se espera un lleno total en el escenario deportivo de la disputa.

El timonel San José tiene en reserva el planteo que aplicará ante los dirigidos por el argentino Eduardo Coudet, pero se espera un tridente ofensivo conformado por los brasileños Bruno Savio y Francisco ‘Chico’ Da Costa, además, del chileno Ronnie Fernández. Los tres estarán proveídos en la mitad de la cancha por Gabriel Villamil y Patricio ‘Pato’ Rodríguez.

La única baja de los celestes es el joven delantero Luchas Chávez por lesión. Los bolivianos llegan de vencer en casa 3-0 al Libertad Gran Mamoré, con lo que se mantiene en los primeros puestos de su liga local, en el tercer lugar, a cinco puntos del líder The Strongest.

¿A qué hora juegan Bolívar vs. Internacional?

Perú - 5:00 p.m.

- 5:00 p.m. Ecuador - 5:00 p.m.

- 5:00 p.m. Colombia - 5:00 p.m.

- 5:00 p.m. Bolivia - 6:00 p.m.

- 6:00 p.m. Venezuela - 6:00 p.m.

- 6:00 p.m. Chile - 6:00 p.m.

- 6:00 p.m. Paraguay - 7:00 p.m.

- 7:00 p.m. Argentina - 7:00 p.m.

- 7:00 p.m. Uruguay - 7:00 p.m.

- 7:00 p.m. Brasil - 7:00 p.m.

Por su parte, el Internacional se ha asegurado la participación del defensa español de 32 años, Hugo Mallo, que proviene de las filas del Celta de Vigo. El mencionado aportará con su juego a una escuadra en la que también destaca el mediocampista chileno Charles Aranguis y el delantero ecuatoriano Enner Valencia.

Para el juego ante los bolivianos, el Inter de Porto Alegre buscará hacer un borrón y cuenta nueva de su participación en el campeonato brasileño para reeditar su actuación en octavos, cuando eliminó al River Plate. El fin de semana, el Colorado cayó con un equipo alterno en casa por la mínima ante el Fortaleza

De esta manera, extendieron a ocho los partidos del campeonato local en los que no sabe de victorias. Además, ocupa el puesto 14 de 20 equipos. Se prevé que el Inter llegue primero a la ciudad de Santa Cruz para después, el día del partido, trasladarse a La Paz con la finalidad de contrarrestar los efectos de la altitud.

Bolívar vs. Internacional: canales TV

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Bolívar vs. Internacional a través de las señales de ESPN, FOX Sports, STAR Plus, Pluto TV y Fútbol Libre.

¿Dónde jugarán Bolívar vs. Internacional?

EFE.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR