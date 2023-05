Cerro Porteño vs. Bolívar juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía STAR Plus, ESPN y Futbol Libre por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. Asimismo, se disputará en el Estadio General Pablo Rojas (Asunción). Este compromiso está programado para este miércoles 3 de mayo desde las 5:00 p.m. en horario de Perú, Ecuador y Colombia. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

El Grupo C está siendo el más emocionante hasta el momento, con todos los equipos estando empatado a tres puntos y con una diferencia de sólo un gol entre el primero y el último. Cerro Porteño está en el tercer puesto luego de ganar por 2-1 ante Barcelona en la primera jornada y caer por 2-1 ante Palmeiras en la segunda.

La última derrota fue la única en un récord casi perfecto en sus últimos siete compromisos (G6, P1). El conjunto paraguayo vive un buen momento, lo que se puede explicar en gran medida gracias a su ofensiva, la cual anotó 14 goles durante ese lapso positivo para el club. Además, no pierde de local desde hace 14 partidos (G10, E4), y las posibilidades de extender esto a 15 son bastante altas.

Cerro Porteño vs Bolívar: horarios del partido

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. México: 4:00 p.m.

Bolívar inició su aventura en esta fase de grupos de Copa Libertadores con un enorme triunfo por 3-1 ante el gigante brasileño en casa para posteriormente caer en la fecha 2 ante Barcelona de Ecuador. El buen momento ofensivo de su rival seguramente será una preocupación para el club de altura, pero irá envalentonado con la ilusión de sumar al menos un punto.

Los fanáticos que acompañan a Bolívar en sus partidos como visitante al menos han tenido un momento de felicidad a lo largo de este 2023, con el equipo anotando en todas a excepción de una de sus presentaciones como visitante en este año calendario (G2, E1, P5). No obstante, hay que resaltar que no logró marcar en sus dos visitas previas a su rival de turno, aunque estas ocurrieron en el siglo pasado.

¿Dónde ver el Cerro Porteño vs Bolívar?

El encuentro entre Cerro Porteño y Bolívar será transmitido por la señal de ESPN. Asimismo, si quieres verlo a través del servicio de streaming, podrás hacerlo a través de Star Plus o en su defecto por Fútbol Libre TV. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor.

¿Dónde se jugará el Cerro Porteño vs Bolívar?

