Colo Colo vs. Atlético Nacional EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan por la fecha 1 del Grupo 2 de la Copa Libertadores 2018. El ‘Cacique’ recibe este martes (7:30 p.m. hora peruana y 9:30 p.m. hora de Chile) en el estadio Monumental al cuadro cafetero, que buscará revertir la mala cara que presentó en la pasada edición del torneo continental. Para los chilenos, en cambio, significa volver a fase de grupos después de que en el pasado campeonato fue eliminado en las primeras fases. La transmisión de este partido será realizado únicamente por la señal de FOX Sports.



Colo Colo y Atlético Nacional de Medellín abrirán s en Santiago el Grupo 2 de la Copa Libertadores 2018, en un duelo de alto vuelo entre un reciente campeón y un 'Cacique' chileno que busca retornar a la élite continental.



Comandado por el entrenador argentino Pablo Guede, el campeón chileno busca quebrar en esta edición de la Libertadores el maleficio que vive desde que en 2007 llegó a octavos de final, pues desde esa edición no supera la fase de grupos.



"Si bien no pensamos mucho en los años anteriores, esperemos que de una vez por todas empecemos ganando para llegar al objetivo que queremos", dijo el goleador Esteban Paredes el domingo en rueda de prensa.



Campeón de la Libertadores en 1991, el equipo más popular de Chile tiene la presión de ser protagonista en un grupo que completan Delfín de Ecuador y Bolívar de La Paz.



En el Atlético Nacional aún resuenan los ecos de la brillante conquista de la Libertadores 2016. Sin embargo, en 2017 la caída fue dura con una temprana eliminación en fase de grupos que pegó duro en el equipo ahora dirigido por el argentino Jorge Almirón.



Almirón advirtió que Colo Colo será "un rival muy duro" y primer escollo en la carrera por avanzar a octavos de final. Ya está todo listo para la fase de grupos.