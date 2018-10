Luego de una noche épica, River Plate arrancó el miércoles con una noticia preocupante en toda la Argentina: Gremio irá a la Conmebol a pedir la eliminación del ‘Millonario’ porque Marcelo Gallardo, suspendido por el organismo sudamericano, fue al vestuario en el entretiempo del partido en Porto Alegre y dio indicaciones por ‘handy’ a todos sus dirigidos. Sin embargo, ¿existe algún antecedente que sirva como referencia del caso? No en la competencia continental, pero sí se vivió algo similar en Uruguay durante el 2017.



El argentino Damián Timpani, en ese momento entrenador de Sud América, había sido expulsado en la caída de su equipo por 4-3 ante Nacional de Uruguay. En la jornada siguiente, cuando su equipo empató 1-1 en su cancha con Danubio, este dio indicaciones desde la platea a su ayudante y hasta se presentó en el vestuario.



Enterados de esta situación, los delegados del equipo franjeado presentaron el reclamo ante el Tribunal de Contiendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol apenas finalizó el encuentro oficial del campeonato de ese país. Una semana después, ese departamento de la AUF votó a favor de la protesta y le dio el partido ganado por 3-0 (respetaron la cantidad de tantos marcados originales para no modificar influir en la diferencia de goles).



El Gremio presentará un recurso ante la Conmebol contra River Plate argumentando que el técnico argentino Marcelo Gallardo, suspendido para la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores , interfirió de forma directa en el juego de este martes en el que el once brasileño cayó 2-1 y quedó eliminado, informó Globoesporte.



"Estamos preparando el recurso. El entendimiento no es de Gremio (de que hay una irregularidad). Es de la Conmebol. La Conmebol lo castigó (a Gallardo), y él influyó directamente en el resultado del partido", dijo Nestor Hein, dirigente ejecutivo del club, citado por el portal de noticias este miércoles.