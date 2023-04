El Atlético Mineiro perdió el último jueves ante el Libertad, por la mínima diferencia, en el inicio del Grupo G de la Copa Libertadores 2023. El único gol del partido disputado en la ciudad de Belo Horizonte fue convertido por el centrocampista Diego Gómez. Con la victoria, el equipo de Asunción lidera la serie con tres unidades, seguido por Athletico Paranaense y Alianza Lima, que igualaron sin goles el martes en la capital peruana, mientras que Mineiro marcha último sin puntos. Semejante situación ha iniciado una crisis en el equipo albinegro.

Y es que luego de la derrota como local, Eduardo Coudet, DT del Mineiro, explotó contra la directiva del club por la falta de refuerzos. Además de poner su cargo a disposición, el popular ‘Chacho’ lamentó haber sido agredido con cerveza por sus propios hinchas.

“Lo único que pedí es una cláusula de salida, porque todo cambió. Es lo único que les he pedido a los inversores y directores. Pedí una cláusula de salida. Porque no es lo que me prometieron cuando me recogieron. Los clubes grandes son difíciles. Pero es lo que es. Firmé por dos años. ¿Y ahora qué hago?”, dijo al inicio.

“El director deportivo habló sobre el grupo, había muchas cosas que estaban sobre la mesa. No vine por el dinero ni nada, vine por el desafío. ¿Aprobé alguna venta? O no sabían que la última venta que no iba a salir. O que Sasha, en su lugar, fuera un joven reemplazándolo. Y para el juego aéreo, pondría otro juvenil. Me prometieron Felipe y Gilberto y me dieron Lemos y Saravia y aún así perdimos piezas importantes. Si pudiera lo rescindiría hoy, pero la Junta no aceptó la cláusula del contrato”, dijo sobre el mercado de pases del Mineiro.

“Le pido a los inversionistas que traigan un volante por favor porque solo tenemos uno. ¿Esta es la realidad que me prometieron? No. ¿Que el equipo jugó mal y soy el responsable? Hay un límite. Mi contrato está sobre la mesa, hagan lo que quieran”, añadió al respecto.





Lo que viene en la Copa Libertadores





En la próxima jornada, en duelo entre clubes brasileños, el Mineiro visitará en Curitiba al Paranaense, el 18 de abril, y el Libertad jugará en Asunción ante el Alianza Lima, el día 20.





