Boca Juniors no quiere estar en vuelto en polémicas. El cuadro argentino realizó nuevas pruebas de descarte de coronavirus a todo su plantel a horas de viajar a Paraguay para su duelo contra Libertad por la Copa Libertadores.

La decisión de los ‘Xeneizes’ es no enviar a ningún futbolista que arroje positivo a dicho examen, así sea asintomático, para evitar poner en riesgo de posible contagio a las personas involucradas en la realización del compromiso por el certamen de clubes más importante de nuestro continente.

El reclamo de Libertad

Libertad de Paraguay alzó su voz de protesta a poco de disputarse el duelo contra Boca Juniors por la Copa Libertadores. Los casos confirmados de contagios en el elenco argentino despertaron la preocupación del elenco de Asunción, alarmando a la institución luego de que se conociera que podría haber presencia de contagiados Xeneizes en el compromiso por el certamen continental.

“Ante las manifestaciones trascendidas de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay no aplicaría las medidas sanitarias de aislamiento, impuestas a todo aquel que ingresa al país con un test POSITIVO al COVID-19, permitiendo el ingreso, estancia sin aislaiento, participación en un encuentro deportivo y salida del país de personas infectadas con el virus SARS-Cov-2, vinculadas al Club Atlético Boca Juniors, el CLUB LIBERTADO manifiesta su TOTAL INDIGACIÓN, REPUDIO y ABSOLUTA PREOCUPACIÓN por el trato diferenciado que se le otorga a estas personas en detrimento de la salud de la población paraguaya”, inicia el comunicado de Libertad.

La respuesta de CONMEBOL

Por su parte, el ente sudamericano dio detalles sobre los incisos en los que los paraguayos estuvieron de acuerdo, basándose en información proveniente de la OMS que respaldaba el principio de su decisión en la elaboración de los protocolos sanitarios.

“La situación que motiva la presente aclaración no es en absoluto singular o única. Circunstancias similares se han registrado en torneos locales en Sudamérica y en competiciones en Europa. En todos los casos, los jugadores que no presentaban síntomas por varios días y cuya prueba de RT-PCR (+) databa de 10 o más días atrás fueron habilitados a jugar, PORQUE NO PODÍAN CONTAGIAR LA ENFERMEDAD", sostuvo CONMEBOL en un comunicado oficial.

