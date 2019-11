El estadio Monumental de Ate va a albergar una final histórica. La primera vez en que la Copa Libertadores se definirá en un solo partido se jugará en Lima y, aunque no haya ningún equipo peruano presente, seguro que los hinchas del fútbol en el país podrán disfrutar bastante. Tanto River Plate como Flamengo llegan en un momento de confianza máximo y la gran pregunta pasa por si es el partido con más expectativa de la década.

Es inevitable pensar en el Superclásico del 2018, que tuvo que llevarse a Madrid por temas de seguridad en Buenos Aires. Tanto ‘xeneizes’ como ‘millonarios’ habían esperado ese partido por todo lo que significaba y el ‘hype’ era inmenso en todas partes del mundo. Ninguno de los dos partidos decepcionó –en La Bombonera igualaron 2-2 y en el Santiago Bernabéu ganó 3-1 el cuadro de Marcelo Gallardo–, pero sí que había una sensación de superioridad por parte de uno de los dos equipos, algo que no se aprecia en la edición del 2019.

River Plate 3-1 Boca Juniors Final Copa Libertadores

Tanto el ‘Mengao’ como el ‘Millonario’ llegan siendo la gran potencia futbolística de los dos países más futboleros de Sudamérica: Brasil y Argentina. El primero es puntero del Brasileirao con 71 unidades en 30 encuentros disputados; mientras que el segundo es tercero de la Superliga con 24 puntos y a solo uno del primer lugar que ostenta Argentinos Juniors. Asimismo, los de Marcelo Gallardo jugarán la semifinal de la Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires ¿El triplete es posible?

Éxitos en tiempos diferentes

El ‘Muñeco’ ha hecho historia en el banquillo de River Plate. Desde su llegada en el 2013, el conjunto de Núñez ha aumentado su palmarés con dos Copas Libertadores, una Sudamericana, tres Recopas, una Suruga Bank, dos Copas Argentina y una Supercopa de su país. Aunque todavía tiene la deuda pendiente del trofeo local, Gallardo se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores en la historia del equipo de su vida, todo lo contrario a lo que le pasa a Jorge Jesús en Río de Janeiro.

Marcelo Gallardo celebrando la eliminación a Boca Juniors en la última semifinal. (Foto: Getty)

El portugués no tiene una historia ligada con el Flamengo ni mucho menos. Es más tiene menos de un año en el equipo más popular de Brasil (llegó el 1 de junio), pero le ha dado una vuelta de tuerca a un club que lo necesitaba, después de que Abel Braga sea destituido por malos resultados. Y es que, aunque parezca increíble, estuvo a un paso de quedar eliminado en fase de grupos luego de perder contra Peñarol en el Maracaná (0-1) y LDU de Quito en Ecuador (3-1).

Ya con Jorge Jesús las cosas se aliviaron un poco, el equipo ganó terreno en el torneo local (solo ha perdido un partido en el Brasileirao desde su llegada), pero en la Copa estuvieron a punto de dar un paso en falso. En octavos de final, ante Emelec, la tanda de penales los salvó y, desde ese momento, nada pareció frenarlos ¿Podrá hacerlo Gallardo?

Flamengo eliminó a Emelec por penales.

Las ‘joyitas’ de la final

A lo largo de esta edición de la Copa se ha hablado de Flamengo y River como dos equipos con el ritmo necesario para competir en las mejores ligas del mundo; es decir, las europeas. “Si pones al Fla en la Premier te pelea un puesto a la Champions”, se lee en redes y lo mismo por el lado del equipo argentino. Tienen razones, pues sus futbolistas son de élite.

Es cierto que los mejores –en su mejor momento– prefieren competir por la ‘Orejona’; sin embargo, parece haberse vuelto una tendencia que, en lugar de irse a China, jugadores como Rafinha, Filipe Luiz o Diego Alves prefieran competir por el torneo de clubes más importante del continente americano. Al final sus presencias terminan influenciando la imagen de la competición y le dan un salto de calidad a su equipo (así como Dani Alves y Juanfran en Sao Paulo, por ejemplo).

Dani Alves llegó al Sao Paulo después de la Copa América.

Pero así como los consagrados, hay otros nombres propios que parecen haber encontrado su lugar en el mundo, tanto en Argentina como en Brasil. El primero de ellos es Gabigol, quien después de haberse ido muy joven a Italia, regresó a Brasil para brillar primero con la camiseta del Santos (anotó 18 goles en 35 partidos del Brasileirao 2018) y después con el ‘Mengao’ (tiene 27 tantos entre Libertadores y torneo local hasta la fecha). Seguro que nadie puede igualar su marca, aunque Bruno Henrique, también de su club, se ha esforzado para deslumbrar en etapas decisivas y ya tiene 5 en Libertadores y 15 en la Primera División de su país.

El talento bruto está en el equipo que utilizará la camiseta rubrinegra, pero desde Buenos Aires saben que defienden el título de campeón y lo hacen con herramientas valiosísimas. Ignacio Fernández ha sido catalogado por Juan Román Riquelme como el mejor jugador del fútbol argentino, Juanfer Quintero regresó de la lesión para manejar los hilos y, en la delantera, Gallardo tiene opciones de todos los colores.

Juanfer Quintero anotó el 2-1 ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu.

Sin tener los números de sus contrincantes, Rafael Santos Borré, Lucas Pratto e incluso Matías Suárez han demostrado que no les falta contundencia en los momentos clave. Con ellos, el ‘Muñeco’ no tiene pierde y en su efectividad seguro que pasará el futuro de una final que no tiene nada que envidiarle a las que se juegan en Europa.

