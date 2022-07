Estudiantes vs. Fortaleza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este jueves 7 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El compromiso se jugará a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de las señales de Directv Sports y Star Plus. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.

El cuadro argentino sacó un importante empate (1-1) en la ida que se jugó en tierras brasileñas y, ahora, espera una victoria para sellar su pase a la siguiente fase. La ventaja es que contará con el apoyo de su afición.

En la previa del compromiso, el DT Ricardo Zielinski destacó las virtudes de sus rivales. “En Brasil hicimos un buen partido y buscaremos repetirlo (...) Ellos aseguraron su clasificación a octavos con buenos rendimientos de visitante y lo tenemos en cuenta, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, señaló que su equipo está preparado en caso la igualdad en puntos continúe. “(Los jugadores) practicaron penales, a veces lo hacemos y otras no. Igual pienso que los contextos son diferentes, no es lo mismo en un entrenamiento que en un momento decisivo en una cancha con 40 mil personas”, añadió.

Por otra parte, el estratega del ‘Pincha’ expresó una autocrítica por la derrota de este lunes ante Arsenal por la Liga Profesional. “No nos gustó el partido que hicimos, nos costó concentrarnos, la cabeza estuvo en otro lado y no está bueno que nos pase, no lo justifico pero puede pasar y nos pasó. Hay que acomodarse pero estoy seguro de que vamos a mejorar”, mencionó.

Estudiantes vs. Fortaleza: horarios

Perú: 7:30 p. m.

Ecuador: 7:30 p. m.

Colombia: 7:30 p. m.

México: 7:30 p. m.

Argentina: 9:30 p. m.

Uruguay: 9:30 p. m.

Chile: 8:30 p. m.

Por otra parte, Fortaleza llega golpeado a este compromiso, pues perdió (2-1) ante Curitiba en la reciente jornada del torneo brasileño. Con dicha derrota, se ubica en la última casilla con 10 unidades, no obstante, deberá concentrarse en la Libertadores.

No obstante, el ‘Tricolor’ sabe que su realidad es distinta en el torneo internacional ya que sabe ganar de visita. La escuadra dirigida por Juan Pablo Vojvoda venció a Alianza Lima (2-0) y Colo Colo (4-3) en el grupo F.

Con respecto al encuentro de vuelta, Fortaleza confiará en Pikachu, Romero y Moisés como las principales cartas ofensivas. Además, Boeck se perfila como el portero titular.

Estudiantes vs. Fortaleza: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Estudiantes vs. Fortaleza por los octavos de final de la Libertadores se transmitirá en exclusiva mediante Star Plus para Sudamérica.

Estudiantes vs. Fortaleza: posibles formaciones

Estudiantes: Andújar, Gody, Rogel, Luciano Lollo, Noguera, Mas, Castro, Zuqui, Rodríguez, Zapiola y Boselli.

Fortaleza: Boeck, Landázuri, Benevenuto, Titi, Welison, Ronald, Pikachu, Capixaba, Lucas Lima, Moisés y Romero.





