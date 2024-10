Peñarol va por la hazaña. El conjunto ‘carbonero’ se medirá con Botafogo este miércoles 30 de octubre en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. Los uruguayos intentarán remontar el 5-0 que sufrió en la ida en Brasil. En la previa del partido, hay mucha expectativa por lo que puedan mostrar ambas escuadras en el campo de juego. A continuación, te contamos a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver el compromiso.

La gran temporada vivida por el Peñarol se debe en gran medida a su fortaleza en casa, donde lleva nueve partidos seguidos sin encajar ni un solo gol. De hecho, el actual líder de la liga uruguaya todavía no conoce la derrota en los 23 partidos oficiales que ha disputado en su estadio a lo largo de 2024.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los de Aguirre han firmado en casa cuatro victorias y un empate, con 13 goles a favor y uno en contra. Además, querrán despedirse del torneo de la mejor manera posible y tienen una buena oportunidad de llevarse otro triunfo, teniendo en cuenta que el Botafogo puede permitirse bajar un poco las revoluciones.

Al contrario de lo que sucedió en la ida de Río de Janeiro, podría darse un partido con un marcador poco abultado, tal y como suele ser habitual en el Estadio Campeón del Siglo. Allí no ha habido más de dos goles en nueve de los 11 últimos partidos, incluido el 0-0 de la vuelta de cuartos de final de la Libertadores contra el Flamengo.

En el caso del Botafogo, la goleada de la ida ha sido el único de sus ocho últimos partidos en los que ha habido más de dos goles, sin llegar ni siquiera a las dos dianas en cinco de ellos. En la vuelta de cuartos del torneo continental no pasó del 1-1 en el campo del Sao Paulo, por lo que el cruce tuvo que resolverse mediante los penaltis.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Botafogo?

Peñarol vs. Botafogo se enfrentan este miércoles 30 de octubre en el estadio Campeón del Siglo. El encuentro está programado para las 7:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay y Chile iniciará a las 9:30 p.m.; mientras que en Bolivia y Venezuela a las 8:30 p.m. En México será a las 6:30 p.m.

¿En qué canales ver Peñarol vs. Botafogo?

Peñarol vs. Botafogo será transmitido en América Latina a través de la señal de ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir la transmisión.

¿Dónde se jugará el Peñarol vs. Botafogo?





TE PUEDE INTERESAR