River Plate enfrentará a Independiente Santa Fe con tan solo 11 jugadores y ningún suplente en el banquillo. Ante la negativa por parte de la Conmebol para sumar arqueros juveniles en su lista, Marcelo Gallardo optó por posicionar a Enzo Pérez en la portería. Debido a esto, el padre del jugador se quedó sorprendido tras enterarse sobre la decisión del técnico.

El elenco millonario se encuentra severamente afectado a causa del brote de coronavirus (COVID-19) en su plantel. De los 32 jugadores inscritos en la lista de buena fe para el torneo continental, solo 11 se encuentran aptos para disputar el duelo en el Monumental de Núñez.

Ninguno de los guardametas que inscribió el ‘Muñeco’ está disponible para el partido de la noche de hoy, por ello Enzo Pérez fue el seleccionado para defender la portería del cuadro argentino.

Ahora, tras conocerse esta noticia, el padre del mediocampista habló para el medio ESPN. Este mismo contó una curiosa anécdota que tuvo con su hijo en la previa de la Jornada 5 de la Copa Libertadores. “Me dijo que estuvo practicando y que se sentía bien. Solo le van a hacer un trabajito en la zona para que se recupere”, mencionó.

Asimismo, el progenitor de Pérez se tomó el tiempo para bromear con respecto a la ‘nueva posición’. “Que se cuide Armani. Ojalá que le vaya bien al equipo y que le vaya bien a él”.

Por último, en la parte final de la entrevista, Carlos contó un fragmento de la charla que tuvo con el volante. “Hace un rato charlé con él y le dije: ‘Hijo, qué haces Pato Fillol’. Nos estuvimos riendo un ratito y ahí me dijo que en un 99% iba a estar al arco esta noche”, relató entre risas Carlos. Y añadió: “Nunca me lo imaginé. Puede jugar de cualquier puesto, pero no de arquero. Le habrán visto algo del Pato Fillol para elegirlo. Lo único que le puedo aconsejar es que se sienta seguro para defender el arco de River”, finalizó.





